"Это победа". Запад высоко оценил визит Путина в Китай

2025-09-03T19:08+0300

россия

китай

запад

лондон

шос

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Саммит ШОС в Китае стал значительным достижением для России и других государств, которые стремятся создать альтернативную систему мирового управления, выступающую в роли оппозиции к западному подходу, заявила профессор Королевского колледжа в Лондоне Домитилла Саграмосо в интервью для YouTube-канала Times Radio. "Безусловно, это дипломатический успех. Поворотным моментом стало успешное посещение Путиным Аляски по приглашению Трампа. Теперь мы видим его среди лидеров мирового уровня в Китае", — отметила Саграмосо. По мнению профессора, это произошло именно в тот момент, когда на Путина оказывается давление с целью заставить его пойти на уступки в урегулировании украинского кризиса. "Это чёткий сигнал: попытки США ослабить связи между Россией и Китаем терпят неудачу. Таким образом, это значительная дипломатическая победа не только для России, но и для стран, настойчиво работающих над созданием иной системы мирового управления, противостоящей западной, возглавляемой США", — заключила Саграмосо. В среду Путин завершает свой четырехдневный визит в Китай. Сначала он участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине, где провел несколько встреч. Затем в Пекине состоялись двусторонние переговоры, а позже трехсторонние, с участием президента Монголии.Сегодня в столице Китая прошёл грандиозный парад, посвящённый 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал Путин вместе с лидерами других стран, принимая участие в качестве главного гостя.

