Путин в шутку назвал Пескова лентяем

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем, в шутку заметив, что он не хочет работать.
Во время мероприятия пресс-секретарь президента несколько раз объявлял, что следующий вопрос будет последним, но журналисты продолжали задавать вопросы президенту.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
"Это победа". Запад высоко оценил визит Путина в Китай
19:08
"Это может затянуться", — сказал Песков, обращаясь к президенту.
Путин заверил, что пресс-конференцию "сейчас будем заканчивать".
"Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится", — прокомментировал слова Пескова президент.
В среду Путин завершает свой четырехдневный визит в Китай. Вначале он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел там ряд встреч. Затем в Пекине состоялись двусторонние переговоры с главами иностранных государств.
Заголовок открываемого материала