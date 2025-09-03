https://1prime.ru/20250903/putin-861733301.html

Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Путин в шутку назвал Пескова лентяем - 03.09.2025, ПРАЙМ

Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем, в шутку заметив, что он не хочет... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T19:17+0300

2025-09-03T19:17+0300

2025-09-03T19:17+0300

пекин

китай

владимир путин

дмитрий песков

шос

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861722412_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_82c2d9c2e087b5c8bc6cff46b57529b8.jpg

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем, в шутку заметив, что он не хочет работать.Во время мероприятия пресс-секретарь президента несколько раз объявлял, что следующий вопрос будет последним, но журналисты продолжали задавать вопросы президенту."Это может затянуться", — сказал Песков, обращаясь к президенту. Путин заверил, что пресс-конференцию "сейчас будем заканчивать". "Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится", — прокомментировал слова Пескова президент. В среду Путин завершает свой четырехдневный визит в Китай. Вначале он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел там ряд встреч. Затем в Пекине состоялись двусторонние переговоры с главами иностранных государств.

https://1prime.ru/20250903/putin-861732461.html

https://1prime.ru/20250903/putin-861728750.html

пекин

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пекин, китай, владимир путин, дмитрий песков, шос, россия