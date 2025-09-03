https://1prime.ru/20250903/putin-861733301.html
Путин в шутку назвал Пескова лентяем
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем, в шутку заметив, что он не хочет работать.Во время мероприятия пресс-секретарь президента несколько раз объявлял, что следующий вопрос будет последним, но журналисты продолжали задавать вопросы президенту."Это может затянуться", — сказал Песков, обращаясь к президенту. Путин заверил, что пресс-конференцию "сейчас будем заканчивать". "Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится", — прокомментировал слова Пескова президент. В среду Путин завершает свой четырехдневный визит в Китай. Вначале он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел там ряд встреч. Затем в Пекине состоялись двусторонние переговоры с главами иностранных государств.
