https://1prime.ru/20250903/pwc-861717402.html

Американцы резко сократят расходы во время праздников, заявили в PwC

Американцы резко сократят расходы во время праздников, заявили в PwC - 03.09.2025, ПРАЙМ

Американцы резко сократят расходы во время праздников, заявили в PwC

Американцы в текущем году ожидают сокращения расходов на покупки во время сезона праздников - самыми резкими темпами с коронавирусного 2020 года, главные... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T15:48+0300

2025-09-03T15:48+0300

2025-09-03T15:48+0300

экономика

бизнес

pwc

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Американцы в текущем году ожидают сокращения расходов на покупки во время сезона праздников - самыми резкими темпами с коронавирусного 2020 года, главные причины - импортные пошлины и более высокая стоимость жизни, говорится в исследовании аудиторской компании PwC. "В целом 84% ожидают сокращения расходов в течение следующих шести месяцев, ссылаясь на рост цен, новые тарифы и более высокую стоимость жизни... Потребители ожидают, что их сезонные расходы сократятся в среднем на 5% с 2024 года. Это первое заметное снижение с момента пандемии в 2020 году", - пишут аналитики. В абсолютном выражении расходы составят 1 552 доллара против 1 638 долларов годом ранее. Наибольшие изменения коснутся расходов на подарки, где прогнозируется снижение на 11%, до среднего значения в 721 доллар (по сравнению с 814 долларами в 2024 году), в то время как расходы на путешествия и развлечения остались на прежнем уровне, увеличившись на 1%. При этом в разрезе поколений сильнее всего траты планируют сокращать зумеры (в возрасте от 17 до 28 лет), многие из которых "переживают серьёзные жизненные перемены и начинают карьеру в условиях сложной рыночной ситуации и не имея сбережений". В среднем они намерены сокращать расходы на праздники на 23%. Среди миллениалов (от 28 до 43 лет) ожидаемые праздничные расходы практически не изменились в годовом исчислении, снизившись всего на 1%. В то же время, средние расходы бэби-бумеров (от 60 до 78 лет), ожидается, вырастут на 5% по сравнению с 2024 годом, а поколения X (от 44 до 59 лет) - на 2%. Помимо разрыва между поколениями, на потребительское поведение влияют и другие демографические факторы, такие как семейное положение. По данным аналитиков, семьи с детьми младше 18 лет тратят больше всего денег на праздники - в среднем 2 349 долларов, что более чем вдвое превышает праздничный бюджет семей без детей - 1 089 долларов.

https://1prime.ru/20250903/ssha-861713035.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, pwc