https://1prime.ru/20250903/pwc-861717402.html
Американцы резко сократят расходы во время праздников, заявили в PwC
Американцы резко сократят расходы во время праздников, заявили в PwC - 03.09.2025, ПРАЙМ
Американцы резко сократят расходы во время праздников, заявили в PwC
Американцы в текущем году ожидают сокращения расходов на покупки во время сезона праздников - самыми резкими темпами с коронавирусного 2020 года, главные... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T15:48+0300
2025-09-03T15:48+0300
2025-09-03T15:48+0300
экономика
бизнес
pwc
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Американцы в текущем году ожидают сокращения расходов на покупки во время сезона праздников - самыми резкими темпами с коронавирусного 2020 года, главные причины - импортные пошлины и более высокая стоимость жизни, говорится в исследовании аудиторской компании PwC. "В целом 84% ожидают сокращения расходов в течение следующих шести месяцев, ссылаясь на рост цен, новые тарифы и более высокую стоимость жизни... Потребители ожидают, что их сезонные расходы сократятся в среднем на 5% с 2024 года. Это первое заметное снижение с момента пандемии в 2020 году", - пишут аналитики. В абсолютном выражении расходы составят 1 552 доллара против 1 638 долларов годом ранее. Наибольшие изменения коснутся расходов на подарки, где прогнозируется снижение на 11%, до среднего значения в 721 доллар (по сравнению с 814 долларами в 2024 году), в то время как расходы на путешествия и развлечения остались на прежнем уровне, увеличившись на 1%. При этом в разрезе поколений сильнее всего траты планируют сокращать зумеры (в возрасте от 17 до 28 лет), многие из которых "переживают серьёзные жизненные перемены и начинают карьеру в условиях сложной рыночной ситуации и не имея сбережений". В среднем они намерены сокращать расходы на праздники на 23%. Среди миллениалов (от 28 до 43 лет) ожидаемые праздничные расходы практически не изменились в годовом исчислении, снизившись всего на 1%. В то же время, средние расходы бэби-бумеров (от 60 до 78 лет), ожидается, вырастут на 5% по сравнению с 2024 годом, а поколения X (от 44 до 59 лет) - на 2%. Помимо разрыва между поколениями, на потребительское поведение влияют и другие демографические факторы, такие как семейное положение. По данным аналитиков, семьи с детьми младше 18 лет тратят больше всего денег на праздники - в среднем 2 349 долларов, что более чем вдвое превышает праздничный бюджет семей без детей - 1 089 долларов.
https://1prime.ru/20250903/ssha-861713035.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, pwc
Американцы резко сократят расходы во время праздников, заявили в PwC
PwC: в США сократят расходы во время праздников самыми резкими темпами с 2020 года
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Американцы в текущем году ожидают сокращения расходов на покупки во время сезона праздников - самыми резкими темпами с коронавирусного 2020 года, главные причины - импортные пошлины и более высокая стоимость жизни, говорится в исследовании аудиторской компании PwC.
"В целом 84% ожидают сокращения расходов в течение следующих шести месяцев, ссылаясь на рост цен, новые тарифы и более высокую стоимость жизни... Потребители ожидают, что их сезонные расходы сократятся в среднем на 5% с 2024 года. Это первое заметное снижение с момента пандемии в 2020 году", - пишут аналитики.
В абсолютном выражении расходы составят 1 552 доллара против 1 638 долларов годом ранее. Наибольшие изменения коснутся расходов на подарки, где прогнозируется снижение на 11%, до среднего значения в 721 доллар (по сравнению с 814 долларами в 2024 году), в то время как расходы на путешествия и развлечения остались на прежнем уровне, увеличившись на 1%.
При этом в разрезе поколений сильнее всего траты планируют сокращать зумеры (в возрасте от 17 до 28 лет), многие из которых "переживают серьёзные жизненные перемены и начинают карьеру в условиях сложной рыночной ситуации и не имея сбережений". В среднем они намерены сокращать расходы на праздники на 23%.
Среди миллениалов (от 28 до 43 лет) ожидаемые праздничные расходы практически не изменились в годовом исчислении, снизившись всего на 1%. В то же время, средние расходы бэби-бумеров (от 60 до 78 лет), ожидается, вырастут на 5% по сравнению с 2024 годом, а поколения X (от 44 до 59 лет) - на 2%.
Помимо разрыва между поколениями, на потребительское поведение влияют и другие демографические факторы, такие как семейное положение. По данным аналитиков, семьи с детьми младше 18 лет тратят больше всего денег на праздники - в среднем 2 349 долларов, что более чем вдвое превышает праздничный бюджет семей без детей - 1 089 долларов.
Аналитик спрогнозировал замедление роста ВВП США в 2025 году