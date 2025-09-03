Рада поддержала законопроект о легализации криптовалюты

https://1prime.ru/20250903/rada-861704151.html
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Украинский парламент в среду в первом чтении поддержал законопроект о легализации криптовалюты на Украине, сообщил депутат верховной рады Ярослав Железняк. "Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о легализации рынка из виртуальных активов (крипты) в Украине и определение правил их налогообложения. За основу – 246 (депутатов - ред.). Я не вижу смысла сильно долго расписывать, о чем там, будет очень много изменений ко второму чтению", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, в апреле сообщал, что украинские чиновники массово переводят сбережения в криптовалюту. Агентство "Украинские новости" утверждало, что налоговые декларации ряда детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) содержат недостоверные данные о криптовалюте, что может свидетельствовать о попытке легализовать коррупционные деньги.
