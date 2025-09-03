Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский парламент в среду в первом чтении поддержал законопроект о легализации криптовалюты на Украине, сообщил депутат верховной рады Ярослав Железняк.
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Украинский парламент в среду в первом чтении поддержал законопроект о легализации криптовалюты на Украине, сообщил депутат верховной рады Ярослав Железняк. "Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о легализации рынка из виртуальных активов (крипты) в Украине и определение правил их налогообложения. За основу – 246 (депутатов - ред.). Я не вижу смысла сильно долго расписывать, о чем там, будет очень много изменений ко второму чтению", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, в апреле сообщал, что украинские чиновники массово переводят сбережения в криптовалюту. Агентство "Украинские новости" утверждало, что налоговые декларации ряда детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) содержат недостоверные данные о криптовалюте, что может свидетельствовать о попытке легализовать коррупционные деньги.
финансы, украина
Экономика, Финансы, УКРАИНА
12:35 03.09.2025
 
Рада поддержала законопроект о легализации криптовалюты

Верховная рада в первом чтении поддержала легализацию криптовалюты на Украине

МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Украинский парламент в среду в первом чтении поддержал законопроект о легализации криптовалюты на Украине, сообщил депутат верховной рады Ярослав Железняк.
"Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о легализации рынка из виртуальных активов (крипты) в Украине и определение правил их налогообложения. За основу – 246 (депутатов - ред.). Я не вижу смысла сильно долго расписывать, о чем там, будет очень много изменений ко второму чтению", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, в апреле сообщал, что украинские чиновники массово переводят сбережения в криптовалюту. Агентство "Украинские новости" утверждало, что налоговые декларации ряда детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) содержат недостоверные данные о криптовалюте, что может свидетельствовать о попытке легализовать коррупционные деньги.
Заголовок открываемого материала