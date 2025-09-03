Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 российских вагонов - 03.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250903/rada-861714270.html
Рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 российских вагонов
Рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 российских вагонов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 российских вагонов
Верховная рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ, сообщил в среду депутат украинского парламента... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T15:04+0300
2025-09-03T15:04+0300
бизнес
россия
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Верховная рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ, сообщил в среду депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.*"Рада утвердила указ… (Зеленского – ред.) об изъятии 1592 видов железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ. За — 263 (депутата - ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
украина
бизнес, россия, украина, владимир зеленский
Бизнес, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:04 03.09.2025
 
Рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 российских вагонов

Рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 вагонов, принадлежащих России

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Верховная рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ, сообщил в среду депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.*
"Рада утвердила указ… (Зеленского – ред.) об изъятии 1592 видов железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ. За — 263 (депутата - ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
В Эстонии подсчитали расходы на военную помощь Украине
БизнесРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
