Рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 российских вагонов

МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Верховная рада одобрила изъятие в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ, сообщил в среду депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.*"Рада утвердила указ… (Зеленского – ред.) об изъятии 1592 видов железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам РФ. За — 263 (депутата - ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
