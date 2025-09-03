В РГА оценили готовность к размещению большего числа китайских туристов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250903/rga-861681406.html
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российская гостиничная отрасль готова к размещению большего числа китайских туристов, необходимая инфраструктура есть, однако бизнесу может быть тяжело в первое время, таким мнением с РИА Новости поделился президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР.
"Ну, инфраструктура есть. Но с таким наплывом, не знаю, может быть, придется первое время тяжело. Хотя инфраструктура есть, опыт есть приема туристов из Китая - причем туристов не только одиночных, а и тех, которые группами направляются", - сказал Ламшин.
При этом он пока затрудняется прогнозировать, насколько увеличится нагрузка на российские отели и гостиницы: "Это может быть и в два раза, а может быть на 50% - ну, поначалу это пойдет постепенно, скорее всего".
Ламшин напомнил, что до пандемии активно развивалась система China Friendly, которая делала пребывание туристов из Китая в России более комфортным. Например, она помогала готовить российские отели: дублировала надписи на китайский язык, добавляла китайские блюда в меню.
"Принимали и много принимали (туристов из Китая - ред.). Я думаю, сейчас просто придется возобновлять в срочном порядке. Но это приток гостей, которые тоже оставляют деньги нашим отелям и, соответственно, нашему государству тоже. Это хорошее решение было принято сейчас", - добавил президент ассоциации.
 
