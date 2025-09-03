https://1prime.ru/20250903/rosatom-861681972.html

"Росатом" закупит десять судов для работы в порту Сабетта на Ямале

"Росатом" закупит десять судов для работы в порту Сабетта на Ямале - 03.09.2025, ПРАЙМ

"Росатом" закупит десять судов для работы в порту Сабетта на Ямале

Десять высокопроизводительных дноуглубительных судов планирует закупить "Росатом" в 2026—2028 годах для выполнения работ в морском порту Сабетта на Ямале,... | 03.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Десять высокопроизводительных дноуглубительных судов планирует закупить "Росатом" в 2026—2028 годах для выполнения работ в морском порту Сабетта на Ямале, рассматривается возможность применения механизмов господдержки для реализации этого проекта, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В июле Чекунков докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что в рамках разработки финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора будет подготовлено предложение по созданию дноуглубительного флота для расширения возможностей северной навигации. Тогда же он сообщал главе государства, что Минвостокразвития проанализировало структуру используемого для северного завоза флота и совместно с Минпромторгом, "Росатомом" и судовладельцами готовит программу обновления этого флота. "Госкорпорация "Росатом" планирует в 2026—2028 годах закупить 10 высокопроизводительных дноуглубительных судов для выполнения работ в морском порту Сабетта. Ежегодные объемы ремонтного дноуглубления в этом порту оцениваются в 3,9-5 миллионов кубических метров в год. Рассматривается возможность применения механизмов господдержки для реализации этого проекта - это позволило бы установить экономически обоснованные и приемлемые для судовладельцев портовые сборы", - сказал Чекунков. Кроме того, министр рассказал о важности флота для обеспечения северного завоза - по морю и рекам осуществляется более 90% поставок. По его данным, в этом задействовано 444 судна, а качество флота напрямую влияет на стоимость фрахта и надежность поставок. "Для реализации проектов, направленных на обновление флота, задействованы разные механизмы. В частности, разрабатывается проект создания универсального сухогрузного судна ледового класса для обеспечения северного завоза. Для работы на северных маршрутах нам нужны 10 таких судов – рассчитываем, что они будут построены до 2035 года. Кроме того, правительством РФ утверждена программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта", - уточнил Чекунков, добавив, что программа реализуется с привлечением средств Фонда национального благосостояния и предусматривает строительство на российских верфях 260 судов до 2027 года с последующей передачей построенных судов в льготный лизинг. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

