Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" закупит десять судов для работы в порту Сабетта на Ямале - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/rosatom-861681972.html
"Росатом" закупит десять судов для работы в порту Сабетта на Ямале
"Росатом" закупит десять судов для работы в порту Сабетта на Ямале - 03.09.2025, ПРАЙМ
"Росатом" закупит десять судов для работы в порту Сабетта на Ямале
Десять высокопроизводительных дноуглубительных судов планирует закупить "Росатом" в 2026—2028 годах для выполнения работ в морском порту Сабетта на Ямале,... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T06:23+0300
2025-09-03T06:23+0300
экономика
россия
рф
ямал
владивосток
алексей чекунков
владимир путин
росатом
минвостокразвития
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861681972.jpg?1756869780
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Десять высокопроизводительных дноуглубительных судов планирует закупить "Росатом" в 2026—2028 годах для выполнения работ в морском порту Сабетта на Ямале, рассматривается возможность применения механизмов господдержки для реализации этого проекта, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В июле Чекунков докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что в рамках разработки финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора будет подготовлено предложение по созданию дноуглубительного флота для расширения возможностей северной навигации. Тогда же он сообщал главе государства, что Минвостокразвития проанализировало структуру используемого для северного завоза флота и совместно с Минпромторгом, "Росатомом" и судовладельцами готовит программу обновления этого флота. "Госкорпорация "Росатом" планирует в 2026—2028 годах закупить 10 высокопроизводительных дноуглубительных судов для выполнения работ в морском порту Сабетта. Ежегодные объемы ремонтного дноуглубления в этом порту оцениваются в 3,9-5 миллионов кубических метров в год. Рассматривается возможность применения механизмов господдержки для реализации этого проекта - это позволило бы установить экономически обоснованные и приемлемые для судовладельцев портовые сборы", - сказал Чекунков. Кроме того, министр рассказал о важности флота для обеспечения северного завоза - по морю и рекам осуществляется более 90% поставок. По его данным, в этом задействовано 444 судна, а качество флота напрямую влияет на стоимость фрахта и надежность поставок. "Для реализации проектов, направленных на обновление флота, задействованы разные механизмы. В частности, разрабатывается проект создания универсального сухогрузного судна ледового класса для обеспечения северного завоза. Для работы на северных маршрутах нам нужны 10 таких судов – рассчитываем, что они будут построены до 2035 года. Кроме того, правительством РФ утверждена программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта", - уточнил Чекунков, добавив, что программа реализуется с привлечением средств Фонда национального благосостояния и предусматривает строительство на российских верфях 260 судов до 2027 года с последующей передачей построенных судов в льготный лизинг. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
ямал
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, ямал, владивосток, алексей чекунков, владимир путин, росатом, минвостокразвития, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, РФ, ЯМАЛ, Владивосток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Росатом, Минвостокразвития, Минпромторг
06:23 03.09.2025
 
"Росатом" закупит десять судов для работы в порту Сабетта на Ямале

"Росатом" планирует закупить десять судов для работы в порту Сабетта на Ямале

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Десять высокопроизводительных дноуглубительных судов планирует закупить "Росатом" в 2026—2028 годах для выполнения работ в морском порту Сабетта на Ямале, рассматривается возможность применения механизмов господдержки для реализации этого проекта, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В июле Чекунков докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что в рамках разработки финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора будет подготовлено предложение по созданию дноуглубительного флота для расширения возможностей северной навигации. Тогда же он сообщал главе государства, что Минвостокразвития проанализировало структуру используемого для северного завоза флота и совместно с Минпромторгом, "Росатомом" и судовладельцами готовит программу обновления этого флота.
"Госкорпорация "Росатом" планирует в 2026—2028 годах закупить 10 высокопроизводительных дноуглубительных судов для выполнения работ в морском порту Сабетта. Ежегодные объемы ремонтного дноуглубления в этом порту оцениваются в 3,9-5 миллионов кубических метров в год. Рассматривается возможность применения механизмов господдержки для реализации этого проекта - это позволило бы установить экономически обоснованные и приемлемые для судовладельцев портовые сборы", - сказал Чекунков.
Кроме того, министр рассказал о важности флота для обеспечения северного завоза - по морю и рекам осуществляется более 90% поставок. По его данным, в этом задействовано 444 судна, а качество флота напрямую влияет на стоимость фрахта и надежность поставок.
"Для реализации проектов, направленных на обновление флота, задействованы разные механизмы. В частности, разрабатывается проект создания универсального сухогрузного судна ледового класса для обеспечения северного завоза. Для работы на северных маршрутах нам нужны 10 таких судов – рассчитываем, что они будут построены до 2035 года. Кроме того, правительством РФ утверждена программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта", - уточнил Чекунков, добавив, что программа реализуется с привлечением средств Фонда национального благосостояния и предусматривает строительство на российских верфях 260 судов до 2027 года с последующей передачей построенных судов в льготный лизинг.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯРФЯМАЛВладивостокАлексей ЧекунковВладимир ПутинРосатомМинвостокразвитияМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала