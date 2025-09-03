https://1prime.ru/20250903/roskomnadzor-861704845.html

Роскомнадзор в августе заблокировал 6,5 тысяч фишинговых ресурсов

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора в августе заблокировали 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение, а также отразили 725 DDoS-атак в отношении систем госуправления, финансового, транспортного секторов и операторов связи, сообщило ведомство. "В августе 2025 года специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования: заблокировали 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, отразили 725 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, транспортного секторов и операторов связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 196,16 гигабит в секунду, скорость – 23,59 миллионов пакетов в секунду, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 2 дня 23 часа 23 минуты. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территориях США, Индонезии, Германии, Нидерландов, Вьетнама. Основные векторы атак, по данным ведомства, были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Кроме того, Роскомнадзор выявил и устранил 833 нарушения маршрутизации трафика со стороны 210 организаций.

