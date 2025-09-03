Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскомнадзор в августе заблокировал 6,5 тысяч фишинговых ресурсов - 03.09.2025
Роскомнадзор в августе заблокировал 6,5 тысяч фишинговых ресурсов
Роскомнадзор в августе заблокировал 6,5 тысяч фишинговых ресурсов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор в августе заблокировал 6,5 тысяч фишинговых ресурсов
Специалисты Роскомнадзора в августе заблокировали 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение, а также отразили... | 03.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора в августе заблокировали 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение, а также отразили 725 DDoS-атак в отношении систем госуправления, финансового, транспортного секторов и операторов связи, сообщило ведомство. "В августе 2025 года специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования: заблокировали 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, отразили 725 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, транспортного секторов и операторов связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 196,16 гигабит в секунду, скорость – 23,59 миллионов пакетов в секунду, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 2 дня 23 часа 23 минуты. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территориях США, Индонезии, Германии, Нидерландов, Вьетнама. Основные векторы атак, по данным ведомства, были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Кроме того, Роскомнадзор выявил и устранил 833 нарушения маршрутизации трафика со стороны 210 организаций.
12:39 03.09.2025
 
Роскомнадзор в августе заблокировал 6,5 тысяч фишинговых ресурсов

РКН заблокировал 6,5 тысяч фишинговых ресурсов и 48 сайтов с вредоносным ПО

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора в августе заблокировали 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение, а также отразили 725 DDoS-атак в отношении систем госуправления, финансового, транспортного секторов и операторов связи, сообщило ведомство.
"В августе 2025 года специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования: заблокировали 6 525 фишинговых ресурсов и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, отразили 725 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, транспортного секторов и операторов связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 196,16 гигабит в секунду, скорость – 23,59 миллионов пакетов в секунду, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 2 дня 23 часа 23 минуты.
Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территориях США, Индонезии, Германии, Нидерландов, Вьетнама. Основные векторы атак, по данным ведомства, были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.
Кроме того, Роскомнадзор выявил и устранил 833 нарушения маршрутизации трафика со стороны 210 организаций.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Роскомнадзор опроверг информацию об утечке данных из "Аэрофлота"
31 июля, 15:14
 
