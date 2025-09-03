Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
энергетика
промышленность
россия
владивосток
роснедра
вэф-25
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Роснедра на своем стенде в рамках Восточного экономического форума представили образцы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) России и продукции из них, передает корреспондент РИА Новости. На стенде размещена информация о российской промышленности металлов высоких технологий. В частности, выставлены образцы, которые демонстрируют некоторые переделы по ряду редких элементов (лития, циркония, титана, РЗМ) в технологических цепочках в России. "Самыми востребованными редкоземельными металлами являются празеодим и неодим (либо дидим, соединение на их основе), это два фундаментальных компонента, которые используются в производстве магнитов… и еще вся группа металлов РЗМ тяжелой группы, например, диспрозий, тербий", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Роснедр. В ведомстве отметили, что эти металлы являются одними из самых ценных в мире, так как используются для создания высокотехнологичной продукции. По данным пресс-службы, затраты на каждый технологический цикл переработки редкоземельного сырья могут достигать нескольких десятков или сотен миллионов рублей. Строительство же заводов по переработке и выпуску высокотехнологичной продукции на основе РМ и РЗМ - это десятки или сотни миллиардов рублей. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
промышленность, россия, владивосток, роснедра, вэф-25
Энергетика, Промышленность, РОССИЯ, Владивосток, Роснедра, ВЭФ-25
13:46 03.09.2025
 
Роснедра представили образцы редких и редкоземельных металлов России

Роснедра на ВЭФ представили образцы редких и редкоземельных металлов России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Роснедра на своем стенде в рамках Восточного экономического форума представили образцы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) России и продукции из них, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде размещена информация о российской промышленности металлов высоких технологий. В частности, выставлены образцы, которые демонстрируют некоторые переделы по ряду редких элементов (лития, циркония, титана, РЗМ) в технологических цепочках в России.
"Самыми востребованными редкоземельными металлами являются празеодим и неодим (либо дидим, соединение на их основе), это два фундаментальных компонента, которые используются в производстве магнитов… и еще вся группа металлов РЗМ тяжелой группы, например, диспрозий, тербий", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Роснедр.
В ведомстве отметили, что эти металлы являются одними из самых ценных в мире, так как используются для создания высокотехнологичной продукции.
По данным пресс-службы, затраты на каждый технологический цикл переработки редкоземельного сырья могут достигать нескольких десятков или сотен миллионов рублей. Строительство же заводов по переработке и выпуску высокотехнологичной продукции на основе РМ и РЗМ - это десятки или сотни миллиардов рублей.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭнергетикаПромышленностьРОССИЯВладивостокРоснедраВЭФ-25
 
 
