Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росреестр опроверг информацию о доступе мошенников к данным россиян - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250903/rosreestr-861721344.html
Росреестр опроверг информацию о доступе мошенников к данным россиян
Росреестр опроверг информацию о доступе мошенников к данным россиян - 03.09.2025, ПРАЙМ
Росреестр опроверг информацию о доступе мошенников к данным россиян
Данные россиян, содержащиеся в Росреестре, недоступны мошенникам, принимаются необходимые меры для защиты имущественных прав граждан, сообщили РИА Новости в... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T16:38+0300
2025-09-03T16:38+0300
мошенничество
россия
общество
финансы
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/76/778427640_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_ab1544d8bfff8f9c30b7f59e6f322578.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Данные россиян, содержащиеся в Росреестре, недоступны мошенникам, принимаются необходимые меры для защиты имущественных прав граждан, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости своих жертв в атаках с применением методов социальной инженерии. "Росреестр не подтверждает информацию, что мошенники используют данные ведомства для обмана граждан. Ведомство на постоянной основе принимает меры, необходимые для защиты имущественных прав граждан", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что сотрудники Росреестра никогда не звонят собственникам с просьбами сообщить свои персональные данные или какие-то коды. "Если вам поступил такой звонок и человек представился сотрудником ведомства, следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы", - отметили в Росреестре. В ведомстве напомнили, что самый простой способ защитить недвижимость – подать заявление о запрете регистрации сделок без личного участия.
https://1prime.ru/20250823/rosreestr-861131317.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/76/778427640_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_265c852d219da33b339c93cbf2cbf1e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , финансы, росреестр
Мошенничество, РОССИЯ, Общество , Финансы, Росреестр
16:38 03.09.2025
 
Росреестр опроверг информацию о доступе мошенников к данным россиян

Росреестр: данные россиян, содержащиеся в реестре, недоступны мошенникам

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание управления Росреестра по Москве
Здание управления Росреестра по Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Данные россиян, содержащиеся в Росреестре, недоступны мошенникам, принимаются необходимые меры для защиты имущественных прав граждан, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости своих жертв в атаках с применением методов социальной инженерии.
"Росреестр не подтверждает информацию, что мошенники используют данные ведомства для обмана граждан. Ведомство на постоянной основе принимает меры, необходимые для защиты имущественных прав граждан", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что сотрудники Росреестра никогда не звонят собственникам с просьбами сообщить свои персональные данные или какие-то коды.
"Если вам поступил такой звонок и человек представился сотрудником ведомства, следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы", - отметили в Росреестре.
В ведомстве напомнили, что самый простой способ защитить недвижимость – подать заявление о запрете регистрации сделок без личного участия.
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Глава Росреестра рассказал о планах по верификации данных
23 августа, 10:20
 
МошенничествоРОССИЯОбществоФинансыРосреестр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала