Росреестр опроверг информацию о доступе мошенников к данным россиян
Росреестр опроверг информацию о доступе мошенников к данным россиян - 03.09.2025, ПРАЙМ
Росреестр опроверг информацию о доступе мошенников к данным россиян
Данные россиян, содержащиеся в Росреестре, недоступны мошенникам, принимаются необходимые меры для защиты имущественных прав граждан, сообщили РИА Новости в... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T16:38+0300
2025-09-03T16:38+0300
2025-09-03T16:38+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Данные россиян, содержащиеся в Росреестре, недоступны мошенникам, принимаются необходимые меры для защиты имущественных прав граждан, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости своих жертв в атаках с применением методов социальной инженерии. "Росреестр не подтверждает информацию, что мошенники используют данные ведомства для обмана граждан. Ведомство на постоянной основе принимает меры, необходимые для защиты имущественных прав граждан", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что сотрудники Росреестра никогда не звонят собственникам с просьбами сообщить свои персональные данные или какие-то коды. "Если вам поступил такой звонок и человек представился сотрудником ведомства, следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы", - отметили в Росреестре. В ведомстве напомнили, что самый простой способ защитить недвижимость – подать заявление о запрете регистрации сделок без личного участия.
