https://1prime.ru/20250903/rosselkhozbank-861684331.html

Россельхозбанк оценил объем внешнеторговых сделок в юанях

Россельхозбанк оценил объем внешнеторговых сделок в юанях - 03.09.2025, ПРАЙМ

Россельхозбанк оценил объем внешнеторговых сделок в юанях

Объем внешнеторговых сделок в юанях в настоящее время превышает 40% от всех трансграничных операций России, практически весь товарооборот между Россией и Китаем | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T08:17+0300

2025-09-03T08:17+0300

2025-09-03T08:17+0300

экономика

россия

финансы

китай

владивосток

россельхозбанк

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем внешнеторговых сделок в юанях в настоящее время превышает 40% от всех трансграничных операций России, практически весь товарооборот между Россией и Китаем сейчас осуществляется с использованием национальных валют – российского рубля и китайского юаня, сообщил в кулуарах ВЭФ председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. "Объем внешнеторговых сделок, осуществляемых в юанях, в настоящее время превышает 40% от всех трансграничных операций России, что свидетельствует о формировании полноценного рынка этой валюты внутри страны. Практически весь товарооборот между Россией и Китаем сейчас осуществляется с использованием национальных валют – российского рубля и китайского юаня", - сказал он. Как отметил Листов, российская экономика продолжает укреплять свои финансово-торговые связи с Китаем, что приводит к значительным изменениям на валютном рынке. "В ближайшее время ожидаем дальнейшее развитие инфраструктуры для работы с юанями, а также рост доверия к этой валюте как к инструменту расчетов и инвестиций внутри страны. Юань и рубль безоговорочно стал основной валютной парой как на биржевом, и так и на внебиржевом рынках", - подчеркнул глава Россельхозбанка. По его словам, юридические лица активно используют юань в расчетах и хранении средств, а в условиях укрепления торговых связей и растущего оборота в национальных валютах использование юаня становится стандартной практикой в бизнес-операциях, а также важным элементом финансового планирования для российских компаний. "Также практически в любом крупном российском банке можно приобрести наличные и безналичные юани. Граждане и юридические лица имеют возможность открыть вклады, приобрести облигации и иные финансовые инструменты в юанях, что расширяет возможности для инвестирования и диверсификации активов", - заключил Листов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250902/yuae-861667369.html

китай

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, китай, владивосток, россельхозбанк, вэф