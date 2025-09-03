https://1prime.ru/20250903/rossija-861675801.html

Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов

Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов - 03.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов

Россия и Индонезия ведут переговоры об участии российских экономических операторов в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T01:40+0300

2025-09-03T01:40+0300

2025-09-03T01:40+0300

энергетика

россия

экономика

индонезия

рф

сергей лавров

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861675801.jpg?1756852853

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Индонезия ведут переговоры об участии российских экономических операторов в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа. Имеются и другие перспективные идеи", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас. Он отметил, что новые горизонты в развитии сотрудничества между странами откроет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия. "Видим задачу правительств в том, чтобы содействовать прямым контактам между нашими деловыми кругами, создавать для этого благоприятные условия. Координирующая роль в этом процессе отводится Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству", - подчеркнул глава МИД РФ.

индонезия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индонезия, рф, сергей лавров, мид рф, мид