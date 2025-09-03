https://1prime.ru/20250903/rossija-861675801.html
Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов
Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Индонезия ведут переговоры об участии российских экономических операторов в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа. Имеются и другие перспективные идеи", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас.
Он отметил, что новые горизонты в развитии сотрудничества между странами откроет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия.
"Видим задачу правительств в том, чтобы содействовать прямым контактам между нашими деловыми кругами, создавать для этого благоприятные условия. Координирующая роль в этом процессе отводится Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству", - подчеркнул глава МИД РФ.
