Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов - 03.09.2025
Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов
Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов
Россия и Индонезия ведут переговоры об участии российских экономических операторов в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T01:40+0300
2025-09-03T01:40+0300
энергетика
россия
экономика
индонезия
рф
сергей лавров
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861675801.jpg?1756852853
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Индонезия ведут переговоры об участии российских экономических операторов в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа. Имеются и другие перспективные идеи", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас. Он отметил, что новые горизонты в развитии сотрудничества между странами откроет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия. "Видим задачу правительств в том, чтобы содействовать прямым контактам между нашими деловыми кругами, создавать для этого благоприятные условия. Координирующая роль в этом процессе отводится Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству", - подчеркнул глава МИД РФ.
индонезия
рф
россия, индонезия, рф, сергей лавров, мид рф, мид
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
01:40 03.09.2025
 
Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов

Лавров: Россия и Индонезия ведут переговоры об участии в добыче углеводородов

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Индонезия ведут переговоры об участии российских экономических операторов в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа. Имеются и другие перспективные идеи", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас.
Он отметил, что новые горизонты в развитии сотрудничества между странами откроет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия.
"Видим задачу правительств в том, чтобы содействовать прямым контактам между нашими деловыми кругами, создавать для этого благоприятные условия. Координирующая роль в этом процессе отводится Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству", - подчеркнул глава МИД РФ.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯРФСергей ЛавровМИД РФМИД
 
 
