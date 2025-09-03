https://1prime.ru/20250903/rossiya-861697254.html
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду - 03.09.2025, ПРАЙМ
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду
Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда россиян в рамках решения о безвизовом въезде в КНР, сообщили в МИД РФ. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T11:18+0300
2025-09-03T11:18+0300
2025-09-03T11:09+0300
россия
китай
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861697085_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_818fd195de714380cc76949c790ece44.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда россиян в рамках решения о безвизовом въезде в КНР, сообщили в МИД РФ. "МИД России получена официальная нота посольства КНР в Москве относительно введения с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года китайскими властями в одностороннем порядке безвизового режима въезда на срок до 30 дней для российских граждан, владельцев общегражданских паспортов, прибывающих с туристическими и деловыми целями, частным визитом, а также для транзитного проезда. У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. По поступлении соответствующей информации от китайской стороны она будет размещена на интернет-портале министерства, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250902/turpotok-861669563.html
китай
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861697085_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_ee1600e569a97aff936121f12f35e6ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду
МИД запросил у Китая разъяснения об условиях безвизового въезда для россиян
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда россиян в рамках решения о безвизовом въезде в КНР, сообщили в МИД РФ.
"МИД России получена официальная нота посольства КНР в Москве относительно введения с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года китайскими властями в одностороннем порядке безвизового режима въезда на срок до 30 дней для российских граждан, владельцев общегражданских паспортов, прибывающих с туристическими и деловыми целями, частным визитом, а также для транзитного проезда. У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
По поступлении соответствующей информации от китайской стороны она будет размещена на интернет-портале министерства, добавили в ведомстве.
Раскрыты данные о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем