Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду

2025-09-03T11:18+0300

2025-09-03T11:18+0300

2025-09-03T11:09+0300

россия

китай

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861697085_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_818fd195de714380cc76949c790ece44.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда россиян в рамках решения о безвизовом въезде в КНР, сообщили в МИД РФ. "МИД России получена официальная нота посольства КНР в Москве относительно введения с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года китайскими властями в одностороннем порядке безвизового режима въезда на срок до 30 дней для российских граждан, владельцев общегражданских паспортов, прибывающих с туристическими и деловыми целями, частным визитом, а также для транзитного проезда. У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. По поступлении соответствующей информации от китайской стороны она будет размещена на интернет-портале министерства, добавили в ведомстве.

китай

москва

2025

