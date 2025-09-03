Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250903/rossiya-861697254.html
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду - 03.09.2025, ПРАЙМ
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду
Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда россиян в рамках решения о безвизовом въезде в КНР, сообщили в МИД РФ. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T11:18+0300
2025-09-03T11:09+0300
россия
китай
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861697085_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_818fd195de714380cc76949c790ece44.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда россиян в рамках решения о безвизовом въезде в КНР, сообщили в МИД РФ. "МИД России получена официальная нота посольства КНР в Москве относительно введения с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года китайскими властями в одностороннем порядке безвизового режима въезда на срок до 30 дней для российских граждан, владельцев общегражданских паспортов, прибывающих с туристическими и деловыми целями, частным визитом, а также для транзитного проезда. У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. По поступлении соответствующей информации от китайской стороны она будет размещена на интернет-портале министерства, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250902/turpotok-861669563.html
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861697085_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_ee1600e569a97aff936121f12f35e6ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, москва
РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА
11:18 03.09.2025
 
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду

МИД запросил у Китая разъяснения об условиях безвизового въезда для россиян

© РИА Новости . Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда россиян в рамках решения о безвизовом въезде в КНР, сообщили в МИД РФ.
"МИД России получена официальная нота посольства КНР в Москве относительно введения с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года китайскими властями в одностороннем порядке безвизового режима въезда на срок до 30 дней для российских граждан, владельцев общегражданских паспортов, прибывающих с туристическими и деловыми целями, частным визитом, а также для транзитного проезда. У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
По поступлении соответствующей информации от китайской стороны она будет размещена на интернет-портале министерства, добавили в ведомстве.
Ухань - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Раскрыты данные о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем
Вчера, 20:30
 
РОССИЯКИТАЙМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала