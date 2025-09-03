"Покончено". Французы запаниковали на фоне визита Путина в Китай
Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro выразили негодование в адрес европейских лидеров и обвинили их в недальновидности на фоне укрепления сотрудничества России и Китая в различных областях, включая энергетику.
"Россия восстановила свою экономику благодаря Китаю —вопреки прогнозам (главы МИД Франции. — Прим. ред.) Жан-Ноэля Барро. И теперь вместо того, чтобы быть нашим союзником, экономическим партнером и поставщикомдешевого газа, Россия создает мощный экономический союз с Китаем. Вот чего мы добились, помогая попрошайке Зеленскому", — написал один из комментаторов.
"Россияне и китайцы заключили крупное соглашение поэнергетике, по которому в Китай будет поставляться газ с полуострова Ямал. Его продавали европейцам по низкой цене до тех пор, пока мы сами от него неотказались. Теперь ничего не исправишь: со стабильными поставками российского газа в Европу покончено. Трамп и фон дер Ляйен могут быть довольны", — поддержал другой.
"А ведь говорили, что ни в коем случае нельзя подталкивать Россию к Китаю. Европа со своим слепым высокомерием продолжит платить оченьвысокую цену за нехватку стратегического понимания", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Западники сами толкают все эти страны в объятия друг друга"— заключили читатели.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Он отметил, что Россия и Китай расширяют сотрудничество в различных областях на основе взаимного уважения и выгод.
В среду российский лидер Владимир Путин завершает четырёхдневный визит в Китай. Сначала он участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине, где провёл несколько встреч, затем в Пекине состоялись двусторонние переговоры с лидерами других государств.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе Владимир Путин, а также представители международных организаций.
