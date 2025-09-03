https://1prime.ru/20250903/rossiya-861722906.html

"Покончено". Французы запаниковали на фоне визита Путина в Китай

"Покончено". Французы запаниковали на фоне визита Путина в Китай - 03.09.2025, ПРАЙМ

"Покончено". Французы запаниковали на фоне визита Путина в Китай

Читатели газеты Le Figaro выразили негодование в адрес европейских лидеров и обвинили их в недальновидности на фоне укрепления сотрудничества России и Китая в... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T16:46+0300

2025-09-03T16:46+0300

2025-09-03T16:46+0300

китай

европа

франция

газ

владимир путин

мировая экономика

жан-ноэль барро

мид

газпром

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro выразили негодование в адрес европейских лидеров и обвинили их в недальновидности на фоне укрепления сотрудничества России и Китая в различных областях, включая энергетику. "Россия восстановила свою экономику благодаря Китаю —вопреки прогнозам (главы МИД Франции. — Прим. ред.) Жан-Ноэля Барро. И теперь вместо того, чтобы быть нашим союзником, экономическим партнером и поставщикомдешевого газа, Россия создает мощный экономический союз с Китаем. Вот чего мы добились, помогая попрошайке Зеленскому", — написал один из комментаторов. "Россияне и китайцы заключили крупное соглашение поэнергетике, по которому в Китай будет поставляться газ с полуострова Ямал. Его продавали европейцам по низкой цене до тех пор, пока мы сами от него неотказались. Теперь ничего не исправишь: со стабильными поставками российского газа в Европу покончено. Трамп и фон дер Ляйен могут быть довольны", — поддержал другой. "А ведь говорили, что ни в коем случае нельзя подталкивать Россию к Китаю. Европа со своим слепым высокомерием продолжит платить оченьвысокую цену за нехватку стратегического понимания", — поделился мнением еще один из пользователей."Западники сами толкают все эти страны в объятия друг друга"— заключили читатели.Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Он отметил, что Россия и Китай расширяют сотрудничество в различных областях на основе взаимного уважения и выгод. В среду российский лидер Владимир Путин завершает четырёхдневный визит в Китай. Сначала он участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине, где провёл несколько встреч, затем в Пекине состоялись двусторонние переговоры с лидерами других государств.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе Владимир Путин, а также представители международных организаций.Полный текст статьи и всекомментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20250903/merts-861696154.html

https://1prime.ru/20250903/vstrecha--861685664.html

https://1prime.ru/20250903/khegset-861721689.html

китай

европа

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, европа, франция, газ, владимир путин, мировая экономика, жан-ноэль барро, мид, газпром, газопровод "сила сибири", в мире, россия