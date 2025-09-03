Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин после насыщенной рабочей программы в Китае прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Рабочая поездка главы государства в Дальневосточный федеральный округ запланирована на 4-5 сентября. В ходе поездки внимание Путина будет традиционно сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока. В частности, в ходе посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого президент проведёт совещание, посвящённое развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Центральным мероприятием станет пленарное заседание форума 5 сентября. В нем вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Накануне пленарного заседания форума, как ожидается, глава государства проведет с ними отдельные беседы. График также предусматривает рабочую встречу Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
21:31 03.09.2025
 
Путин прибыл во Владивосток

Путин прибыл во Владивосток на юбилейный ВЭФ

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин после насыщенной рабочей программы в Китае прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Рабочая поездка главы государства в Дальневосточный федеральный округ запланирована на 4-5 сентября.
В ходе поездки внимание Путина будет традиционно сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока.
В частности, в ходе посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого президент проведёт совещание, посвящённое развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.
Центральным мероприятием станет пленарное заседание форума 5 сентября. В нем вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Накануне пленарного заседания форума, как ожидается, глава государства проведет с ними отдельные беседы.
График также предусматривает рабочую встречу Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Заголовок открываемого материала