Путин прибыл во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин после насыщенной рабочей программы в Китае прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Рабочая поездка главы государства в Дальневосточный федеральный округ запланирована на 4-5 сентября. В ходе поездки внимание Путина будет традиционно сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока. В частности, в ходе посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, затем в формате видеоконференции будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого президент проведёт совещание, посвящённое развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Центральным мероприятием станет пленарное заседание форума 5 сентября. В нем вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии и зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Накануне пленарного заседания форума, как ожидается, глава государства проведет с ними отдельные беседы. График также предусматривает рабочую встречу Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

