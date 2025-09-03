https://1prime.ru/20250903/rubl-861694916.html

В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля

В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Благодаря запуску цифрового рубля межстрановые препятствия при расчетах в виде хождения денег между банками будут значительно снижены, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "У нас законодательство уже предусматривает обязательное использование цифрового рубля. В следующем году, в 2026 году с осени. … Межстрановые препятствия в виде хождения денег между банками, конечно, значительно будут эти барьеры снижены. Мы фактически являемся свидетелями технологических революций", - заявил Калинин в ходе сессии ВЭФ "Сотрудничество МСП со странами АТЭС". Он также отметил, что отличие цифровых активов, во всяком случае цифровых рублей, в том, что по ним не начисляются проценты - нельзя ими выдать кредит или положить их на депозит. Но с другой стороны - цифровой рубль ускорит расчеты в экономике, считает Калинин. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

