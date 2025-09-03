Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/rubl-861694916.html
В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля
В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля - 03.09.2025, ПРАЙМ
В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля
Благодаря запуску цифрового рубля межстрановые препятствия при расчетах в виде хождения денег между банками будут значительно снижены, заявил президент... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:35+0300
2025-09-03T10:35+0300
экономика
финансы
россия
банки
владивосток
опора россии
мсп
атэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118184_0:112:3242:1936_1920x0_80_0_0_58e32163ec2049382a5742680b1e9c0a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Благодаря запуску цифрового рубля межстрановые препятствия при расчетах в виде хождения денег между банками будут значительно снижены, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "У нас законодательство уже предусматривает обязательное использование цифрового рубля. В следующем году, в 2026 году с осени. … Межстрановые препятствия в виде хождения денег между банками, конечно, значительно будут эти барьеры снижены. Мы фактически являемся свидетелями технологических революций", - заявил Калинин в ходе сессии ВЭФ "Сотрудничество МСП со странами АТЭС". Он также отметил, что отличие цифровых активов, во всяком случае цифровых рублей, в том, что по ним не начисляются проценты - нельзя ими выдать кредит или положить их на депозит. Но с другой стороны - цифровой рубль ускорит расчеты в экономике, считает Калинин. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250902/tsb-861656089.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118184_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_170f5ba764b7cfe5bd9d7d9f8849353e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, владивосток, опора россии, мсп, атэс
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, Владивосток, Опора России, МСП, АТЭС
10:35 03.09.2025
 
В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля

"Опора России": цифровой рубль снизит барьеры при международных расчетах

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Благодаря запуску цифрового рубля межстрановые препятствия при расчетах в виде хождения денег между банками будут значительно снижены, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
"У нас законодательство уже предусматривает обязательное использование цифрового рубля. В следующем году, в 2026 году с осени. … Межстрановые препятствия в виде хождения денег между банками, конечно, значительно будут эти барьеры снижены. Мы фактически являемся свидетелями технологических революций", - заявил Калинин в ходе сессии ВЭФ "Сотрудничество МСП со странами АТЭС".
Он также отметил, что отличие цифровых активов, во всяком случае цифровых рублей, в том, что по ним не начисляются проценты - нельзя ими выдать кредит или положить их на депозит. Но с другой стороны - цифровой рубль ускорит расчеты в экономике, считает Калинин.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями.
Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
ЦБ оценил влияние цифрового рубля на банковскую ликвидность
Вчера, 15:08
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБанкиВладивостокОпора РоссииМСПАТЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала