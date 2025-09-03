https://1prime.ru/20250903/rubl-861694916.html
В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля
В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля - 03.09.2025, ПРАЙМ
В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля
Благодаря запуску цифрового рубля межстрановые препятствия при расчетах в виде хождения денег между банками будут значительно снижены, заявил президент... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:35+0300
2025-09-03T10:35+0300
2025-09-03T10:35+0300
экономика
финансы
россия
банки
владивосток
опора россии
мсп
атэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118184_0:112:3242:1936_1920x0_80_0_0_58e32163ec2049382a5742680b1e9c0a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Благодаря запуску цифрового рубля межстрановые препятствия при расчетах в виде хождения денег между банками будут значительно снижены, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "У нас законодательство уже предусматривает обязательное использование цифрового рубля. В следующем году, в 2026 году с осени. … Межстрановые препятствия в виде хождения денег между банками, конечно, значительно будут эти барьеры снижены. Мы фактически являемся свидетелями технологических революций", - заявил Калинин в ходе сессии ВЭФ "Сотрудничество МСП со странами АТЭС". Он также отметил, что отличие цифровых активов, во всяком случае цифровых рублей, в том, что по ним не начисляются проценты - нельзя ими выдать кредит или положить их на депозит. Но с другой стороны - цифровой рубль ускорит расчеты в экономике, считает Калинин. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250902/tsb-861656089.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118184_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_170f5ba764b7cfe5bd9d7d9f8849353e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банки, владивосток, опора россии, мсп, атэс
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, Владивосток, Опора России, МСП, АТЭС
В "Опоре России" рассказали о преимуществах цифрового рубля
"Опора России": цифровой рубль снизит барьеры при международных расчетах
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Благодаря запуску цифрового рубля межстрановые препятствия при расчетах в виде хождения денег между банками будут значительно снижены, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
"У нас законодательство уже предусматривает обязательное использование цифрового рубля. В следующем году, в 2026 году с осени. … Межстрановые препятствия в виде хождения денег между банками, конечно, значительно будут эти барьеры снижены. Мы фактически являемся свидетелями технологических революций", - заявил Калинин в ходе сессии ВЭФ "Сотрудничество МСП со странами АТЭС".
Он также отметил, что отличие цифровых активов, во всяком случае цифровых рублей, в том, что по ним не начисляются проценты - нельзя ими выдать кредит или положить их на депозит. Но с другой стороны - цифровой рубль ускорит расчеты в экономике, считает Калинин.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями.
Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЦБ оценил влияние цифрового рубля на банковскую ликвидность