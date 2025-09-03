Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СПЧ призвали внедрять цифровой рубль в расчеты компаний - 03.09.2025
В СПЧ призвали внедрять цифровой рубль в расчеты компаний
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль в России сейчас не сможет конкурировать с цифровым юанем, поэтому важно новую форму российской валюты внедрять в расчеты не физических лиц, а компаний, в этом случае пара цифрового рубля и юаня может показать хорошую систему платежей, заявила на ВЭФ член СПЧ, глава АНО "Белый интернет", директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор МГИМО Элина Сидоренко. "Мы не можем с цифровым рублем, который имеет розничную природу, конкурировать с цифровым юанем. В этой связи нам очень важно этот цифровой рубль внедрять не в расчеты физиков, на что был акцент Центрального банка, а в расчеты юридических лиц… И вот тут пара цифровой юань и цифровой рубль может показать нам первую очень хорошую систему такого рода платежей", - заявила Сидоренко в ходе сессии "Сотрудничество МСП со странами АТЭС". Сидоренко объяснила, что у цифрового рубля нет такой силы при использовании туристами за рубежом, как у китайского юаня. Она привела в пример китайских путешественников, которые если захотят за границей, например в Европе в люксовом магазине, расплатиться цифровым юанем, то такая возможность может вскоре появиться. "Потому что китайский турист, который готов платить, - это тот человек, который будет двигать платежную систему цифрового юаня", - добавила она. По словам Сидоренко, у российского цифрового рубля такой возможности нет в силу того, что влияние туристов из РФ в этом смысле не такое сильное, как у путешественников из Китая. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
12:19 03.09.2025
 
В СПЧ призвали внедрять цифровой рубль в расчеты компаний

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль в России сейчас не сможет конкурировать с цифровым юанем, поэтому важно новую форму российской валюты внедрять в расчеты не физических лиц, а компаний, в этом случае пара цифрового рубля и юаня может показать хорошую систему платежей, заявила на ВЭФ член СПЧ, глава АНО "Белый интернет", директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор МГИМО Элина Сидоренко.
"Мы не можем с цифровым рублем, который имеет розничную природу, конкурировать с цифровым юанем. В этой связи нам очень важно этот цифровой рубль внедрять не в расчеты физиков, на что был акцент Центрального банка, а в расчеты юридических лиц… И вот тут пара цифровой юань и цифровой рубль может показать нам первую очень хорошую систему такого рода платежей", - заявила Сидоренко в ходе сессии "Сотрудничество МСП со странами АТЭС".
Сидоренко объяснила, что у цифрового рубля нет такой силы при использовании туристами за рубежом, как у китайского юаня. Она привела в пример китайских путешественников, которые если захотят за границей, например в Европе в люксовом магазине, расплатиться цифровым юанем, то такая возможность может вскоре появиться. "Потому что китайский турист, который готов платить, - это тот человек, который будет двигать платежную систему цифрового юаня", - добавила она.
По словам Сидоренко, у российского цифрового рубля такой возможности нет в силу того, что влияние туристов из РФ в этом смысле не такое сильное, как у путешественников из Китая.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
