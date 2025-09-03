https://1prime.ru/20250903/rynok--861684103.html
Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,6%
2025-09-03T08:10+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии среды растет примерно на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск увеличивается на 0,62%, до 2862,95 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
