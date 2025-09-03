https://1prime.ru/20250903/rynok--861684103.html

Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,6%

Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,6% - 03.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале утренней сессии растет на 0,6%

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии среды растет примерно на 0,6%, следует из данных Московской биржи. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T08:10+0300

2025-09-03T08:10+0300

2025-09-03T08:10+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931297_0:218:2864:1829_1920x0_80_0_0_3639337c88407326da1b1e3b2493821e.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии среды растет примерно на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск увеличивается на 0,62%, до 2862,95 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

https://1prime.ru/20250902/aktsii-861667115.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа