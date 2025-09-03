https://1prime.ru/20250903/rynok-861705297.html
Российский рынок акций в основную сессию умеренно повышается
Российский рынок акций в основную сессию умеренно повышается - 03.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию умеренно повышается
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T12:38+0300
2025-09-03T12:38+0300
2025-09-03T12:38+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
аэрофлот
афк "система"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861705131_0:35:3519:2014_1920x0_80_0_0_a2c604e3a96bdf88899067e7a1a2fe19.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.28 мск увеличивался на 0,46%, до 2858,42 пункта. В частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+0,7%), АФК "Система" (+0,4%), ММК (+0,6%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-1,2%), "Ростелекома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%). Индекс Мосбиржи удерживается выше отметки 2850 пунктов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Никаких ярко выраженных причин для снижения мы не видим. Ближайший уровень поддержки, скорее всего, устоит. Объективных оснований для его пробоя вниз мы не видим", - добавляет он. В условиях неопределенности на геополитической арене на среду пока сохраняется целевой диапазон для индекса Мосбиржи в 2850–2920 пунктов, оценивает Екатерина Крылова из ПСБ. "Однако есть риски ухода ниже уровня поддержки при ухудшении настроений", - отмечает она.
https://1prime.ru/20250903/rosselkhozbank-861684331.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861705131_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_6448c5bb8863cdfa73a27f8cef6d937f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа, аэрофлот, афк "система"
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, Аэрофлот, АФК "Система"
Российский рынок акций в основную сессию умеренно повышается
Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию среды умеренно растет
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.28 мск увеличивался на 0,46%, до 2858,42 пункта. В частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+0,7%), АФК "Система" (+0,4%), ММК (+0,6%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-1,2%), "Ростелекома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%).
Индекс Мосбиржи удерживается выше отметки 2850 пунктов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Никаких ярко выраженных причин для снижения мы не видим. Ближайший уровень поддержки, скорее всего, устоит. Объективных оснований для его пробоя вниз мы не видим", - добавляет он.
В условиях неопределенности на геополитической арене на среду пока сохраняется целевой диапазон для индекса Мосбиржи в 2850–2920 пунктов, оценивает Екатерина Крылова из ПСБ. "Однако есть риски ухода ниже уровня поддержки при ухудшении настроений", - отмечает она.
Россельхозбанк оценил объем внешнеторговых сделок в юанях