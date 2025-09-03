Российский рынок акций в основную сессию умеренно повышается

https://1prime.ru/20250903/rynok-861705297.html

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. | 03.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.28 мск увеличивался на 0,46%, до 2858,42 пункта. В частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+0,7%), АФК "Система" (+0,4%), ММК (+0,6%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-1,2%), "Ростелекома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%). Индекс Мосбиржи удерживается выше отметки 2850 пунктов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Никаких ярко выраженных причин для снижения мы не видим. Ближайший уровень поддержки, скорее всего, устоит. Объективных оснований для его пробоя вниз мы не видим", - добавляет он. В условиях неопределенности на геополитической арене на среду пока сохраняется целевой диапазон для индекса Мосбиржи в 2850–2920 пунктов, оценивает Екатерина Крылова из ПСБ. "Однако есть риски ухода ниже уровня поддержки при ухудшении настроений", - отмечает она.

