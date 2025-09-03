Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций в основную сессию умеренно повышается - 03.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию умеренно повышается
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T12:38+0300
2025-09-03T12:38+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.28 мск увеличивался на 0,46%, до 2858,42 пункта. В частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+0,7%), АФК "Система" (+0,4%), ММК (+0,6%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-1,2%), "Ростелекома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%). Индекс Мосбиржи удерживается выше отметки 2850 пунктов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Никаких ярко выраженных причин для снижения мы не видим. Ближайший уровень поддержки, скорее всего, устоит. Объективных оснований для его пробоя вниз мы не видим", - добавляет он. В условиях неопределенности на геополитической арене на среду пока сохраняется целевой диапазон для индекса Мосбиржи в 2850–2920 пунктов, оценивает Екатерина Крылова из ПСБ. "Однако есть риски ухода ниже уровня поддержки при ухудшении настроений", - отмечает она.
12:38 03.09.2025
 
Российский рынок акций в основную сессию умеренно повышается

Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию среды умеренно растет

Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию среды умеренно растет
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно повышается, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.28 мск увеличивался на 0,46%, до 2858,42 пункта. В частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+0,7%), АФК "Система" (+0,4%), ММК (+0,6%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-1,2%), "Ростелекома" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%).
Индекс Мосбиржи удерживается выше отметки 2850 пунктов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Никаких ярко выраженных причин для снижения мы не видим. Ближайший уровень поддержки, скорее всего, устоит. Объективных оснований для его пробоя вниз мы не видим", - добавляет он.
В условиях неопределенности на геополитической арене на среду пока сохраняется целевой диапазон для индекса Мосбиржи в 2850–2920 пунктов, оценивает Екатерина Крылова из ПСБ. "Однако есть риски ухода ниже уровня поддержки при ухудшении настроений", - отмечает она.
Заголовок открываемого материала