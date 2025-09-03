Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал рост страхового рынка в России - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250903/rynok-861714095.html
ЦБ зафиксировал рост страхового рынка в России
ЦБ зафиксировал рост страхового рынка в России - 03.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост страхового рынка в России
Страховой рынок РФ за первое полугодие 2025 года вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года – общий объем страховых сборов за январь-июнь... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T14:49+0300
2025-09-03T14:49+0300
банк россии
финансы
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Страховой рынок РФ за первое полугодие 2025 года вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года – общий объем страховых сборов за январь-июнь текущего года превысил 921 миллиард рублей, говорится в опубликованном Банком России "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков". "Во втором квартале 2025 года страховой рынок вырос на 28,8%, объем сборов превысил 921 миллиард рублей. По итогам первого полугодия страховой рынок увеличился более чем на треть год к году, до 1,8 триллиона рублей", - говорится в документе. Рост обеспечен в основном за счет инвестиционного и накопительного страхования жизни – их доля в совокупном объеме сборов составила 52,2%. Остальные сегменты в первом полугодии текущего года в совокупности снизились на 1,3% – в основном за счет сокращения сегмента страхования заемщиков вслед за снижением объемов выдач кредитов. Объем выплат по договорам страхования в первом полугодии текущего года увеличился, по данным ЦБ, в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,2 триллиона рублей. "Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, а в страховании ином, чем страхование жизни, – на страхование автокаско и ДМС", - уточняет регулятор. При этом количество жалоб на страховщиков в январе-июне снизилось на 47% к аналогичному периоду прошлого года – в значительной степени за счет сокращения числа шаблонных жалоб на несогласие с коэффициентом бонус-малус по ОСАГО. Количество жалоб на страхование жизни также сократилось, несмотря на быстрый рост сегмента, отмечает ЦБ.
https://1prime.ru/20250903/minfin-861702917.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес
Банк России, Финансы, Бизнес
14:49 03.09.2025
 
ЦБ зафиксировал рост страхового рынка в России

ЦБ: страховой рынок России за первое полугодие вырос на треть

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Страховой рынок РФ за первое полугодие 2025 года вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года – общий объем страховых сборов за январь-июнь текущего года превысил 921 миллиард рублей, говорится в опубликованном Банком России "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков".
"Во втором квартале 2025 года страховой рынок вырос на 28,8%, объем сборов превысил 921 миллиард рублей. По итогам первого полугодия страховой рынок увеличился более чем на треть год к году, до 1,8 триллиона рублей", - говорится в документе.
Рост обеспечен в основном за счет инвестиционного и накопительного страхования жизни – их доля в совокупном объеме сборов составила 52,2%. Остальные сегменты в первом полугодии текущего года в совокупности снизились на 1,3% – в основном за счет сокращения сегмента страхования заемщиков вслед за снижением объемов выдач кредитов.
Объем выплат по договорам страхования в первом полугодии текущего года увеличился, по данным ЦБ, в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,2 триллиона рублей.
"Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, а в страховании ином, чем страхование жизни, – на страхование автокаско и ДМС", - уточняет регулятор.
При этом количество жалоб на страховщиков в январе-июне снизилось на 47% к аналогичному периоду прошлого года – в значительной степени за счет сокращения числа шаблонных жалоб на несогласие с коэффициентом бонус-малус по ОСАГО.
Количество жалоб на страхование жизни также сократилось, несмотря на быстрый рост сегмента, отмечает ЦБ.
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Минфин и ЦБ обсудят введение норматива кредитной концентрации Н30
12:08
 
Банк РоссииФинансыБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала