ЦБ зафиксировал рост страхового рынка в России

2025-09-03T14:49+0300

банк россии

финансы

бизнес

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Страховой рынок РФ за первое полугодие 2025 года вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года – общий объем страховых сборов за январь-июнь текущего года превысил 921 миллиард рублей, говорится в опубликованном Банком России "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков". "Во втором квартале 2025 года страховой рынок вырос на 28,8%, объем сборов превысил 921 миллиард рублей. По итогам первого полугодия страховой рынок увеличился более чем на треть год к году, до 1,8 триллиона рублей", - говорится в документе. Рост обеспечен в основном за счет инвестиционного и накопительного страхования жизни – их доля в совокупном объеме сборов составила 52,2%. Остальные сегменты в первом полугодии текущего года в совокупности снизились на 1,3% – в основном за счет сокращения сегмента страхования заемщиков вслед за снижением объемов выдач кредитов. Объем выплат по договорам страхования в первом полугодии текущего года увеличился, по данным ЦБ, в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,2 триллиона рублей. "Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, а в страховании ином, чем страхование жизни, – на страхование автокаско и ДМС", - уточняет регулятор. При этом количество жалоб на страховщиков в январе-июне снизилось на 47% к аналогичному периоду прошлого года – в значительной степени за счет сокращения числа шаблонных жалоб на несогласие с коэффициентом бонус-малус по ОСАГО. Количество жалоб на страхование жизни также сократилось, несмотря на быстрый рост сегмента, отмечает ЦБ.

