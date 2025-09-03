https://1prime.ru/20250903/rynok-861718001.html

Российский рынок акций умеренно растет в среду днем

2025-09-03T15:41+0300

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций умеренно растет днем в среду, отыгрывая часть вчерашних потерь, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.32 мск рос на 0,48% до 2 859,02 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время падал на 1,89%, до 67,83 доллара за баррель. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии также пытались стабилизироваться выше поддержек 2835 пунктов и 1105 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок акций в среду корректировался вверх, компенсируя часть потерь предыдущего дня, на фоне продолжающихся геополитических обсуждений. Важным событием дня стало открытие Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) во Владивостоке, где участники обсудят вопросы развития макрорегиона, инвестиций и международного сотрудничества", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". "В центре внимания остаются последствия комментариев зампреда Банка России Алексея Заботкина, предупредившего о рисках преждевременного смягчения денежно-кредитной политики. Его слова охладили ожидания по снижению ставки и задали осторожный тон торгам. Тем не менее, рынок демонстрирует умеренный рост. Дополнительным источником неопределенности стало заявление президента США Дональда Трампа о новых подробностях, связанных с украинским урегулированием", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам". Он не исключил пересмотра своей позиции в случае безрезультативности диалога с Россией, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "Сегежи" (+1,16%), "Аэрофлота" (+0,96%), ТМК (+0,85%), префы "Татнефти" (+0,75%), обыкновенные акции "ВК" (+0,70%). "Акции "Газпрома" снижаются второй день подряд, несмотря на значимую новость для газовой отрасли о подписание меморандума между "Газпромом" и китайской CNPC о строительстве газопроводов "Сила Сибири 2". В краткосрочной перспективе инвесторы видят рост капитальных затрат, что приведёт к снижению свободного денежного потока, а перспективы дивидендов станут ещё более туманными", - отметил Ефанов. В лидерах снижения акции "Вуш Холдинга" (-3,18%), "Селигдара" (-1,78%), "Роснефти" (-1,63%), "Позитива" (-1,52%), "Ростелекома" (-1,51%). ПРОГНОЗЫ "Рынок остается чувствительным к геополитике и сигналам регулятора, однако действия инвесторов указывают на преобладание позитивных настроений. Ожидаем закрытия рынка в "зеленой зоне", - рассказал Абрамов. Отсутствие бычьих геополитических драйверов ограничивает покупки в РФ, отмечает Кожухова.

