https://1prime.ru/20250903/samolet-861735200.html

Правительство выделит 124,5 миллиона рублей на перелеты из Москвы в Пхеньян

Правительство выделит 124,5 миллиона рублей на перелеты из Москвы в Пхеньян - 03.09.2025, ПРАЙМ

Правительство выделит 124,5 миллиона рублей на перелеты из Москвы в Пхеньян

Правительство РФ в 2025 году выделит 124,5 миллиона рублей субсидий Росавиации для возмещения части затрат авиакомпании NordWind ("Северный ветер") на... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T20:06+0300

2025-09-03T20:06+0300

2025-09-03T20:13+0300

бизнес

москва

рф

пхеньян

росавиация

nordwind

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861735045_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc414b8c492f4d615a07933352c4e57c.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2025 году выделит 124,5 миллиона рублей субсидий Росавиации для возмещения части затрат авиакомпании NordWind ("Северный ветер") на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян (КНДР) и обратно, сообщил кабмин."Выделить в 2025 году Росавиации бюджетные ассигнования в размере до 124 448,6 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации в целях предоставления обществу с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян - Москва, имеется в виду выполнение в июле - ноябре 2025 г. 10 рейсов в одном направлении", - сообщил кабмин.Росавиации необходимо проконтролировать использование субсидий и представить доклад в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.Далее, как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц. Козлов отметил, что запуск данного рейса является историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц.Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.

https://1prime.ru/20250711/gelendzhik-859393648.html

москва

рф

пхеньян

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, рф, пхеньян, росавиация, nordwind