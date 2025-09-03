Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит 124,5 миллиона рублей на перелеты из Москвы в Пхеньян - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250903/samolet-861735200.html
Правительство выделит 124,5 миллиона рублей на перелеты из Москвы в Пхеньян
Правительство выделит 124,5 миллиона рублей на перелеты из Москвы в Пхеньян - 03.09.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит 124,5 миллиона рублей на перелеты из Москвы в Пхеньян
Правительство РФ в 2025 году выделит 124,5 миллиона рублей субсидий Росавиации для возмещения части затрат авиакомпании NordWind ("Северный ветер") на... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T20:06+0300
2025-09-03T20:13+0300
бизнес
москва
рф
пхеньян
росавиация
nordwind
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861735045_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc414b8c492f4d615a07933352c4e57c.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2025 году выделит 124,5 миллиона рублей субсидий Росавиации для возмещения части затрат авиакомпании NordWind ("Северный ветер") на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян (КНДР) и обратно, сообщил кабмин."Выделить в 2025 году Росавиации бюджетные ассигнования в размере до 124 448,6 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации в целях предоставления обществу с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян - Москва, имеется в виду выполнение в июле - ноябре 2025 г. 10 рейсов в одном направлении", - сообщил кабмин.Росавиации необходимо проконтролировать использование субсидий и представить доклад в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.Далее, как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц. Козлов отметил, что запуск данного рейса является историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц.Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
https://1prime.ru/20250711/gelendzhik-859393648.html
москва
рф
пхеньян
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861735045_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_250b7ae96449af2b32c735f569896990.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, рф, пхеньян, росавиация, nordwind
Бизнес, МОСКВА, РФ, Пхеньян, Росавиация, Nordwind
20:06 03.09.2025 (обновлено: 20:13 03.09.2025)
 
Правительство выделит 124,5 миллиона рублей на перелеты из Москвы в Пхеньян

Правительство выделит 124,5 млрд рублей на компенсацию затрат на перелеты NordWind в КНДР

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2025 году выделит 124,5 миллиона рублей субсидий Росавиации для возмещения части затрат авиакомпании NordWind ("Северный ветер") на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян (КНДР) и обратно, сообщил кабмин.
"Выделить в 2025 году Росавиации бюджетные ассигнования в размере до 124 448,6 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации в целях предоставления обществу с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян - Москва, имеется в виду выполнение в июле - ноябре 2025 г. 10 рейсов в одном направлении", - сообщил кабмин.
Росавиации необходимо проконтролировать использование субсидий и представить доклад в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.
Далее, как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц. Козлов отметил, что запуск данного рейса является историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
Возобновление морского сообщения между городами на Черноморском побережье - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
"Мир квартир": перелеты в Геленджик поднимут цены на частные дома
11 июля, 10:52
 
БизнесМОСКВАРФПхеньянРосавиацияNordwind
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала