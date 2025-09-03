Правительство выделит 124,5 миллиона рублей на перелеты из Москвы в Пхеньян
Правительство выделит 124,5 млрд рублей на компенсацию затрат на перелеты NordWind в КНДР
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2025 году выделит 124,5 миллиона рублей субсидий Росавиации для возмещения части затрат авиакомпании NordWind ("Северный ветер") на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян (КНДР) и обратно, сообщил кабмин.
"Выделить в 2025 году Росавиации бюджетные ассигнования в размере до 124 448,6 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации в целях предоставления обществу с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян - Москва, имеется в виду выполнение в июле - ноябре 2025 г. 10 рейсов в одном направлении", - сообщил кабмин.
Росавиации необходимо проконтролировать использование субсидий и представить доклад в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.
Далее, как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц. Козлов отметил, что запуск данного рейса является историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.