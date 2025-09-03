Британия ввела санкции против матери Рамзана Кадырова

https://1prime.ru/20250903/sanktsii-861705737.html
Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства. | 03.09.2025, ПРАЙМ
ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства. "Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Аймани Несиевна Кадырова", - сказано в документе.
