Британия ввела санкции против матери Рамзана Кадырова

2025-09-03T12:52+0300

ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства. "Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Аймани Несиевна Кадырова", - сказано в документе.

