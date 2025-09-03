Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.09.2025
Британия ввела санкции против матери Рамзана Кадырова
Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства.
2025-09-03T12:52+0300
2025-09-03T12:52+0300
политика
финансы
великобритания
чечня
рамзан кадыров
ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства. "Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Аймани Несиевна Кадырова", - сказано в документе.
великобритания
чечня
финансы, великобритания, чечня, рамзан кадыров
Политика, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров
12:52 03.09.2025
 
Британия ввела санкции против матери Рамзана Кадырова

Британия внесла в санкционный список мать главы Чечни Кадырова Аймани Кадырову

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову, следует из опубликованного документа минфина королевства.
"Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Аймани Несиевна Кадырова", - сказано в документе.
Политика
 
 
