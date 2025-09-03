Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк не увидел роста отказов в реструктуризации кредитов - 03.09.2025
Сбербанк не увидел роста отказов в реструктуризации кредитов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк не отмечает роста отказов в реструктуризации кредитов, рассматривает все заявки индивидуально, заявил в рамках ВЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Мы не отмечаем роста отказов в реструктуризации: все заявки рассматриваются индивидуально, и банк подбирает оптимальные условия для каждого клиента. Среди возможных мер — снижение суммы ежемесячного платежа, введение временной отсрочки выплат, изменение графика платежей, пролонгация долга или капитализация процентной ставки. Ключевое преимущество таких процедур — облегчение финансовой нагрузки и восстановление ликвидности предприятия", - сказал он. Ведяхин подчеркнул, что стратегия банка направлена на поддержку предпринимателей и помощь клиентам даже в условиях финансовых трудностей. Он отметил, что высокий уровень ключевой ставки оказывает давление на компании, снижая их маржинальность. "Мы рассчитываем, что политика регулятора изменится в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Снижение ставки позволит уменьшить долговую нагрузку, сделать кредиты более доступными, стимулировать инвестиционную активность и поддержать рост экономики уже в четвертом квартале", - заключил топ-менеджер. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября. Всего до конца 2025 года пройдет три заседания по ключевой ставке. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
13:22 03.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк не отмечает роста отказов в реструктуризации кредитов, рассматривает все заявки индивидуально, заявил в рамках ВЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
"Мы не отмечаем роста отказов в реструктуризации: все заявки рассматриваются индивидуально, и банк подбирает оптимальные условия для каждого клиента. Среди возможных мер — снижение суммы ежемесячного платежа, введение временной отсрочки выплат, изменение графика платежей, пролонгация долга или капитализация процентной ставки. Ключевое преимущество таких процедур — облегчение финансовой нагрузки и восстановление ликвидности предприятия", - сказал он.
Ведяхин подчеркнул, что стратегия банка направлена на поддержку предпринимателей и помощь клиентам даже в условиях финансовых трудностей.
Он отметил, что высокий уровень ключевой ставки оказывает давление на компании, снижая их маржинальность.
"Мы рассчитываем, что политика регулятора изменится в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Снижение ставки позволит уменьшить долговую нагрузку, сделать кредиты более доступными, стимулировать инвестиционную активность и поддержать рост экономики уже в четвертом квартале", - заключил топ-менеджер.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября. Всего до конца 2025 года пройдет три заседания по ключевой ставке.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
