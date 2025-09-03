https://1prime.ru/20250903/serebro-861727979.html
Биржевая цена серебра поднялась выше 42 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в среду более чем на 1%, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 42 доллара за унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 1% - до 42,008 доллара за унцию. Показатель впервые с 9 сентября 2011 года находится выше 42 долларов за унцию.Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время дорожал на 35,9 доллара, или также на 1% - до 3 628,1 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота обновила очередной исторический рекорд, который теперь составляет 3 631 доллар.Продолжают поддерживать спрос на золота ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. По данным CME Group, около 96% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Традиционно снижение ставки сдерживает доллар и поддерживает золото.Инвесторы теперь ожидают публикации позднее в среду "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране, а в пятницу будет обнародована статистика по безработице в Штатах в августе. Данные могут повлиять на стоимость доллара, к которой чувствительно золото.
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в среду более чем на 1%, показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 42 доллара за унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 1% - до 42,008 доллара за унцию. Показатель впервые с 9 сентября 2011 года находится выше 42 долларов за унцию.
Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время дорожал на 35,9 доллара, или также на 1% - до 3 628,1 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота обновила очередной исторический рекорд, который теперь составляет 3 631 доллар.
Продолжают поддерживать спрос на золота ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. По данным CME Group, около 96% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Традиционно снижение ставки сдерживает доллар и поддерживает золото.
Инвесторы теперь ожидают публикации позднее в среду "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране, а в пятницу будет обнародована статистика по безработице в Штатах в августе. Данные могут повлиять на стоимость доллара, к которой чувствительно золото.
