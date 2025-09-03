Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shell не будет продолжать строительство завода биотоплива в Роттердаме
Shell не будет продолжать строительство завода биотоплива в Роттердаме
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Энергетическая компания Shell не будет возобновлять приостановленное строительство завода по производству биотоплива в Роттердаме, говорится в пресс-релизе компании. "Shell Nederland Raffinaderij B.V., дочерняя компания Shell plc, приняла решение не возобновлять строительство запланированного завода по производству биотоплива в парке Shell Energy and Chemicals в Роттердаме, которое началось в 2022 году", - говорится в сообщении. Летом прошлого года компания приостановила реализацию проекта из-за плохой рыночной ситуации. Согласно сообщению, после тщательной коммерческой и технической оценки с целью пересмотра конкурентоспособности проекта Shell приняла решение не продолжать его реализацию. Компания отмечает, что Нидерланды остаются ключевым регионом для Shell. В последние годы компания инвестировала 6,5 миллиарда евро в широкий спектр проектов по энергетическому переходу в стране. Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании оценивается в 103 тысячи человек.
бизнес, роттердам, нидерланды, shell
Энергетика, Бизнес, Роттердам, НИДЕРЛАНДЫ, Shell
10:47 03.09.2025
 
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Энергетическая компания Shell не будет возобновлять приостановленное строительство завода по производству биотоплива в Роттердаме, говорится в пресс-релизе компании.
"Shell Nederland Raffinaderij B.V., дочерняя компания Shell plc, приняла решение не возобновлять строительство запланированного завода по производству биотоплива в парке Shell Energy and Chemicals в Роттердаме, которое началось в 2022 году", - говорится в сообщении.
Летом прошлого года компания приостановила реализацию проекта из-за плохой рыночной ситуации. Согласно сообщению, после тщательной коммерческой и технической оценки с целью пересмотра конкурентоспособности проекта Shell приняла решение не продолжать его реализацию.
Компания отмечает, что Нидерланды остаются ключевым регионом для Shell. В последние годы компания инвестировала 6,5 миллиарда евро в широкий спектр проектов по энергетическому переходу в стране.
Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании оценивается в 103 тысячи человек.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Shell отгрузила первую партию СПГ с завода в Канаде
1 июля, 09:48
 
