https://1prime.ru/20250903/sibur-861682638.html

В "Сибуре" рассказали о производстве фар и топливных баков для Lada

В "Сибуре" рассказали о производстве фар и топливных баков для Lada - 03.09.2025, ПРАЙМ

В "Сибуре" рассказали о производстве фар и топливных баков для Lada

Большинство фар и топливных баков для российских автомобилей производится из материалов "Сибура", а в Lada большая часть полимерных деталей уже сделана из... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T06:47+0300

2025-09-03T06:47+0300

2025-09-03T06:47+0300

бизнес

промышленность

россия

владивосток

сибур

lada

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861682638.jpg?1756871243

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Большинство фар и топливных баков для российских автомобилей производится из материалов "Сибура", а в Lada большая часть полимерных деталей уже сделана из полимеров, разработанных компанией, рассказал в интервью РИА Новости директор дивизиона "Транспорт" нефтехимической компании Анатолий Светликов на полях ВЭФ. "Мы продолжили выпускать полимерные решения для автомобильной промышленности. Раньше это были импортные решения, поэтому сейчас можно без скромности сказать, что большинство фар и баков для отечественных автомобилей производятся из материалов "Сибура", - сказал он. Светликов отметил, что в России сейчас около 160-170 производителей автокомплектующих, и компания напрямую работает практически с каждым вторым. Параллельно в работе более 70 проектов в области локализации автокомпонентов. Только за последний год компании вместе с партнерами удалось внедрить и локализовать свыше десяти новых решений. "Большая часть полимерных деталей Lada уже сделаны из полимеров, произведенных "Сибуром". Но нужно понимать, что ряд продуктов просто не входят в наш продуктовый портфель. Но они есть в России. Например, это касается полиамида", - добавил Светликов. Он также пояснил, что базовыми полимерными решениями российский автопром, действительно, обеспечен. Но есть ряд специфических продуктов, которые в стране не производятся. Среди них полиацеталь, полибутилентерефталат, ряд специфических марок полиамида. Поэтому "Сибур" сейчас активно работает над заменой подобных решений альтернативными. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, владивосток, сибур, lada, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus