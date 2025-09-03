"Сибур" рассказал о выручке от продажи полимеров и каучуков

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07:02 03.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Порядка 5% выручки "Сибура" от продажи полимеров и каучуков приходится на транспортную отрасль, около 90% продукции приходится на внутренний рынок, сообщил в интервью РИА Новости директор дивизиона "Транспорт" нефтехимической компании Анатолий Светликов на полях ВЭФ.
"Если мы возьмем весь портфель в части полимеров и каучуков, то примерно 5% из него приходится на транспортную отрасль. Порядка 90% приходится на приоритетный для нас внутренний рынок. Остальное идет на экспорт, но, конечно, соотношение зависит от конкретной группы продуктов и внутреннего спроса в моменте", - сказал он.
В апреле 2024 года "Сибур" перешел на отраслевую модель управления бизнесом. Теперь в компании 11 дивизионов, каждый из которых занимается продуктовыми решениями для отдельной сферы экономики.
По данным сайта компании, "Сибур" занимает 82% рынка в номенклатуре продуктов, использующихся в российском автопроме. Компания выпускает базовые полимеры и пластики для производства компаундов и автокомпонентов (интерьеров, экстерьеров и подкапотного пространства), каучуки для шин и резинотехнических изделий, компонентны транспортных жидкостей: гликоли, окись этилена, этилкарбитол, флотореагент-оксаль Т-66.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
 
Экономика Бизнес Владивосток Сибур
 
 
Заголовок открываемого материала