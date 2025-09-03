https://1prime.ru/20250903/sibur-861683248.html

"Сибур" работает над заменой натурального каучука синтетическим в шинах

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Сибур" работает с Минпромторгом РФ над заменой натурального каучука синтетическим в шинах, сотрудничает со всеми российскими шинными компаниями, сообщил в интервью РИА Новости директор дивизиона "Транспорт" нефтехимической компании Анатолий Светликов на полях ВЭФ. "Есть поручение правительства России о создании суверенитета шинной отрасли. И в том числе в рамках него в 2024 году совместно с партнерами мы произвели порядка 500 опытных шин, которые не содержат натуральный каучук. Это был эксперимент, который показал положительный результат. Поэтому сейчас у нас есть большой проект под эгидой Минпромторга, который направлен на субституцию натурального каучука в шинах на синтетический", - сказал он. Светликов добавил, что исторически рецептуры шин были построены таким образом, что в каждой шине в мире использовался и используется натуральный каучук. Так сложилось из-за ограниченного предложения изопренового каучука, который в мире, помимо "Сибура", производит достаточно ограниченное количество компаний. В целом, по его словам, произвести замену марки, а тем более вида каучука в шинах намного сложнее, чем заменить марку полимера при производстве того или иного автокомпонента. Это связано с тем, что у каждой шинной компании есть своя уникальная рецептура, которая не раскрывается. "Мы работаем со всеми российскими шинными компаниями и производителями резинотехнических изделий, такими как: Pirelli, "Кордиант", "Волтайр". Ведется плотное взаимодействие в части разработок: адаптации рецептур, разработки новых решений и субституции традиционных материалов на синтетические. С кем-то просто мы продвинулись дальше, с кем-то только начинаем сотрудничество в этом направлении", - отметил Светликов. Весной "Сибур" вместе с IkonTyres выпустили новую марку каучуков, шины с применением которой уже испытали в полевых условиях, поделился Светликов. Он также рассказал, что для разработки рецептур вовлекаются и китайские профильные институты. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

