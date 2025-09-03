https://1prime.ru/20250903/sidorenko-861708262.html
Член СПЧ рассказала о последствиях распространения 5G в России
Член СПЧ рассказала о последствиях распространения 5G в России - 03.09.2025, ПРАЙМ
Член СПЧ рассказала о последствиях распространения 5G в России
Распространение сетей 5G в России может повлечь за собой улучшение качества мошеннических звонков с использованием дипфейков, рассказала на ВЭФ глава АНО "Белый | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:14+0300
2025-09-03T13:14+0300
2025-09-03T13:14+0300
мошенничество
технологии
россия
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Распространение сетей 5G в России может повлечь за собой улучшение качества мошеннических звонков с использованием дипфейков, рассказала на ВЭФ глава АНО "Белый интернет", директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, член СПЧ Элина Сидоренко. "Как только будет 5G в наших телефонах, эти звонки будут максимально правдоподобны. Потому что технология сегодня для телефонных звонков еще не совсем созрела", - заявила Сидоренко на сессии "Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития", говоря о мошенниках, которые подделывают голоса людей. Пока что хороши записанные звуковые дипфейки, отметила Сидоренко, а вот те, что пытаются имитировать человека на видео или подражать его голосу в ходе звонка, пока не идеальны. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250902/mvd-861648895.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_282:0:3607:2494_1920x0_80_0_0_223589180ed63c25dbd3e0a09d00995d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владивосток
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, Владивосток
Член СПЧ рассказала о последствиях распространения 5G в России
Член СПЧ Сидоренко: 5G в РФ приведет к улучшению качества звонков с дипфейками
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Распространение сетей 5G в России может повлечь за собой улучшение качества мошеннических звонков с использованием дипфейков, рассказала на ВЭФ глава АНО "Белый интернет", директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, член СПЧ Элина Сидоренко.
"Как только будет 5G в наших телефонах, эти звонки будут максимально правдоподобны. Потому что технология сегодня для телефонных звонков еще не совсем созрела", - заявила Сидоренко на сессии "Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития", говоря о мошенниках, которые подделывают голоса людей.
Пока что хороши записанные звуковые дипфейки, отметила Сидоренко, а вот те, что пытаются имитировать человека на видео или подражать его голосу в ходе звонка, пока не идеальны.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы