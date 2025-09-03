https://1prime.ru/20250903/sidorenko-861708262.html

Член СПЧ рассказала о последствиях распространения 5G в России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Распространение сетей 5G в России может повлечь за собой улучшение качества мошеннических звонков с использованием дипфейков, рассказала на ВЭФ глава АНО "Белый интернет", директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, член СПЧ Элина Сидоренко. "Как только будет 5G в наших телефонах, эти звонки будут максимально правдоподобны. Потому что технология сегодня для телефонных звонков еще не совсем созрела", - заявила Сидоренко на сессии "Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития", говоря о мошенниках, которые подделывают голоса людей. Пока что хороши записанные звуковые дипфейки, отметила Сидоренко, а вот те, что пытаются имитировать человека на видео или подражать его голосу в ходе звонка, пока не идеальны. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

