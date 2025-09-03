Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.09.2025 Слуцкий посоветовал США пересмотреть позицию в отношении Европы
Слуцкий посоветовал США пересмотреть позицию в отношении Европы
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал США пересмотреть позицию в отношении Европы, которая мешает урегулированию ситуации на Украине. Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты займут "другую позицию" в отношении РФ, если по конфликту на Украине не будет достигнуто прогресса. "Пересмотреть позицию" новой американской администрации давно стоило бы в отношении действий европейских партнеров Вашингтона, которые прилагают скорее обратные усилия и навязывают сценарий эскалации в украинском конфликте", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что антироссийские санкции, ужесточить которые вынуждают Трампа, "бессмысленны и бесполезны". "Меры воздействия", добавляет лидер ЛДПР, необходимо направлять на Киев и его "кукловодов" из Западной Европы в лице Брюсселя, Лондона и Парижа. "Брюссель, Париж и Лондон пытаются максимально нивелировать дипломатию президента Соединенных Штатов с единственной целью: продолжать "выкачивать дивиденды" от "торговли русофобией". Но политические акции апологетов западной гегемонии и однополярного мира стремительно падают", - считает лидер ЛДПР. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
мировая экономика, россия, украина, сша, рф, дональд трамп, леонид слуцкий, владимир путин, лдпр, fox news
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий, Владимир Путин, ЛДПР, Fox News
01:19 03.09.2025
 
Слуцкий посоветовал США пересмотреть позицию в отношении Европы

Слуцкий посоветовал США пересмотреть позицию в отношении Европы по Украине

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал США пересмотреть позицию в отношении Европы, которая мешает урегулированию ситуации на Украине.
Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты займут "другую позицию" в отношении РФ, если по конфликту на Украине не будет достигнуто прогресса.
"Пересмотреть позицию" новой американской администрации давно стоило бы в отношении действий европейских партнеров Вашингтона, которые прилагают скорее обратные усилия и навязывают сценарий эскалации в украинском конфликте", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что антироссийские санкции, ужесточить которые вынуждают Трампа, "бессмысленны и бесполезны".
"Меры воздействия", добавляет лидер ЛДПР, необходимо направлять на Киев и его "кукловодов" из Западной Европы в лице Брюсселя, Лондона и Парижа.
"Брюссель, Париж и Лондон пытаются максимально нивелировать дипломатию президента Соединенных Штатов с единственной целью: продолжать "выкачивать дивиденды" от "торговли русофобией". Но политические акции апологетов западной гегемонии и однополярного мира стремительно падают", - считает лидер ЛДПР.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
 
