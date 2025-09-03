https://1prime.ru/20250903/smartfon-861651217.html
Россиян предупредили о новых правилах покупки смартфона
Россиян предупредили о новых правилах покупки смартфона - 03.09.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новых правилах покупки смартфона
Смартфоны без предустановленного российского ПО с сентября будут считаться некачественными и по закону их можно вернуть продавцу, однако паниковать по поводу... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T03:03+0300
2025-09-03T03:03+0300
2025-09-03T03:03+0300
смартфоны
apple
технологии
бизнес
рф
европа
rustore
https://cdnn.1prime.ru/img/83850/59/838505924_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fd80a9891ada070dff5bb5de89d5643.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Смартфоны без предустановленного российского ПО с сентября будут считаться некачественными и по закону их можно вернуть продавцу, однако паниковать по поводу неминуемого исчезновения техники Apple не стоит - этого не случится, рассказал агентству “Прайм” доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.Согласно новым требованиям, все гаджеты, продаваемые на территории РФ, должны обеспечивать пользователям возможность установки и использования отечественного программного обеспечения, включая национальный магазин приложений RuStore.Если такого ПО на устройстве нет, или его система является закрытой и не предоставляет возможность установить приложения из другого магазина (например, из RuStore), то его можно вернуть.“Принятый закон направлен, прежде всего, безусловно, на популярные смартфоны Apple. В Европе компания открыла свою систему и допустила сторонние магазины. Вряд ли она сделает это для России. Официально смартфоны компании Apple для нашей страны не производятся и не продаются, а ввозимая по параллельному импорту техника предназначена для других стран”, - напомнил Ковригин.По его мнению, Apple вряд ли заинтересована терять российский рынок, и параллельному импорту не препятствует и, скорее всего, даже способствует. Но вот официально разрешить предустановку российских приложений и открыть систему для внешних магазинов приложений она вряд ли согласится из-за наложенных санкций.“Но вряд ли в реальности у продавцов смартфонов Apple возникнут проблемы. Продавцам требования закона соблюсти легко - просто надо заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что истерика по поводу возможного исчезновения с полок магазинов техники Apple необоснованная”, - заключил Ковригин.
https://1prime.ru/20250830/messendzher-861483860.html
рф
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83850/59/838505924_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_38ea80ab143ccf474c906c2ba758b120.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смартфоны, apple, технологии, бизнес, рф, европа, rustore
смартфоны, Apple, Технологии, Бизнес, РФ, ЕВРОПА, RuStore
Россиян предупредили о новых правилах покупки смартфона
Экономист Ковригин объяснил, как с сентября покупать технику Apple
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Смартфоны без предустановленного российского ПО с сентября будут считаться некачественными и по закону их можно вернуть продавцу, однако паниковать по поводу неминуемого исчезновения техники Apple не стоит - этого не случится, рассказал агентству “Прайм” доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.
Мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября
Согласно новым требованиям, все гаджеты, продаваемые на территории РФ, должны обеспечивать пользователям возможность установки и использования отечественного программного обеспечения, включая национальный магазин приложений RuStore.
Если такого ПО на устройстве нет, или его система является закрытой и не предоставляет возможность установить приложения из другого магазина (например, из RuStore), то его можно вернуть.
“Принятый закон направлен, прежде всего, безусловно, на популярные смартфоны Apple. В Европе компания открыла свою систему и допустила сторонние магазины. Вряд ли она сделает это для России. Официально смартфоны компании Apple для нашей страны не производятся и не продаются, а ввозимая по параллельному импорту техника предназначена для других стран”, - напомнил Ковригин.
По его мнению, Apple вряд ли заинтересована терять российский рынок, и параллельному импорту не препятствует и, скорее всего, даже способствует. Но вот официально разрешить предустановку российских приложений и открыть систему для внешних магазинов приложений она вряд ли согласится из-за наложенных санкций.
“Но вряд ли в реальности у продавцов смартфонов Apple возникнут проблемы. Продавцам требования закона соблюсти легко - просто надо заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что истерика по поводу возможного исчезновения с полок магазинов техники Apple необоснованная”, - заключил Ковригин.