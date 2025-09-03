Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Смартфоны без предустановленного российского ПО с сентября будут считаться некачественными и по закону их можно вернуть продавцу, однако паниковать по поводу неминуемого исчезновения техники Apple не стоит - этого не случится, рассказал агентству “Прайм” доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.Согласно новым требованиям, все гаджеты, продаваемые на территории РФ, должны обеспечивать пользователям возможность установки и использования отечественного программного обеспечения, включая национальный магазин приложений RuStore.Если такого ПО на устройстве нет, или его система является закрытой и не предоставляет возможность установить приложения из другого магазина (например, из RuStore), то его можно вернуть.“Принятый закон направлен, прежде всего, безусловно, на популярные смартфоны Apple. В Европе компания открыла свою систему и допустила сторонние магазины. Вряд ли она сделает это для России. Официально смартфоны компании Apple для нашей страны не производятся и не продаются, а ввозимая по параллельному импорту техника предназначена для других стран”, - напомнил Ковригин.По его мнению, Apple вряд ли заинтересована терять российский рынок, и параллельному импорту не препятствует и, скорее всего, даже способствует. Но вот официально разрешить предустановку российских приложений и открыть систему для внешних магазинов приложений она вряд ли согласится из-за наложенных санкций.“Но вряд ли в реальности у продавцов смартфонов Apple возникнут проблемы. Продавцам требования закона соблюсти легко - просто надо заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что истерика по поводу возможного исчезновения с полок магазинов техники Apple необоснованная”, - заключил Ковригин.
03:03 03.09.2025
 
Россиян предупредили о новых правилах покупки смартфона

Экономист Ковригин объяснил, как с сентября покупать технику Apple

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Смартфоны без предустановленного российского ПО с сентября будут считаться некачественными и по закону их можно вернуть продавцу, однако паниковать по поводу неминуемого исчезновения техники Apple не стоит - этого не случится, рассказал агентству “Прайм” доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.
Согласно новым требованиям, все гаджеты, продаваемые на территории РФ, должны обеспечивать пользователям возможность установки и использования отечественного программного обеспечения, включая национальный магазин приложений RuStore.
Если такого ПО на устройстве нет, или его система является закрытой и не предоставляет возможность установить приложения из другого магазина (например, из RuStore), то его можно вернуть.
“Принятый закон направлен, прежде всего, безусловно, на популярные смартфоны Apple. В Европе компания открыла свою систему и допустила сторонние магазины. Вряд ли она сделает это для России. Официально смартфоны компании Apple для нашей страны не производятся и не продаются, а ввозимая по параллельному импорту техника предназначена для других стран”, - напомнил Ковригин.
По его мнению, Apple вряд ли заинтересована терять российский рынок, и параллельному импорту не препятствует и, скорее всего, даже способствует. Но вот официально разрешить предустановку российских приложений и открыть систему для внешних магазинов приложений она вряд ли согласится из-за наложенных санкций.
“Но вряд ли в реальности у продавцов смартфонов Apple возникнут проблемы. Продавцам требования закона соблюсти легко - просто надо заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что истерика по поводу возможного исчезновения с полок магазинов техники Apple необоснованная”, - заключил Ковригин.
 
