В ЕС выступили за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico - 03.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
В ЕС выступили за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico
В ЕС выступили за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico - 03.09.2025, ПРАЙМ
В ЕС выступили за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico
Около десяти стран Евросоюза хотят отменить правило единогласия для обхода вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, сообщает газета Politico | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:18+0300
2025-09-03T10:18+0300
политика
украина
венгрия
киев
петер сийярто
андрей сибига
ес
мид
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Около десяти стран Евросоюза хотят отменить правило единогласия для обхода вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, сообщает газета Politico "Около десятка стран хотят изменить правила ЕС таким образом, чтобы для начала нового раунда переговоров о вступлении в ЕС, этапе, на котором Киев и Кишинев находятся, требовалось только взвешенное большинство, а не полный состав из 27 государств. Единогласие по-прежнему будет необходимо в начале и в конце процесса, но не на всех бесчисленных промежуточных этапах", - сказано в публикации. Журналисты поясняют, что эти меры обсуждаются, в частности, из-за вето Венгрии на вступление Украины в ЕС. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против. Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС . Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией . По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине , а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины , а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии . Так, последним ярким примером был удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины . Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России". В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной , а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС . Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС . Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://1prime.ru/20250901/ukraina-861615665.html
украина
венгрия
киев
украина, венгрия, киев, петер сийярто, андрей сибига, ес, мид, politico
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Петер Сийярто, Андрей Сибига, ЕС, МИД, Politico
10:18 03.09.2025
 
В ЕС выступили за обход вето Венгрии по Украине, пишет Politico

Politico: в ЕС хотят отменить единогласие для обхода вето Венгрии по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Около десяти стран Евросоюза хотят отменить правило единогласия для обхода вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, сообщает газета Politico
"Около десятка стран хотят изменить правила ЕС таким образом, чтобы для начала нового раунда переговоров о вступлении в ЕС, этапе, на котором Киев и Кишинев находятся, требовалось только взвешенное большинство, а не полный состав из 27 государств. Единогласие по-прежнему будет необходимо в начале и в конце процесса, но не на всех бесчисленных промежуточных этапах", - сказано в публикации.
Журналисты поясняют, что эти меры обсуждаются, в частности, из-за вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против.
Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС . Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией . По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине , а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины , а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии . Так, последним ярким примером был удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины . Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной , а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС .
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС . Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В Венгрии заявили о подготовке Украины к новому удару по "Дружбе"
1 сентября, 23:31
 
ПолитикаУКРАИНАВЕНГРИЯКиевПетер СийяртоАндрей СибигаЕСМИДPolitico
 
 
