В McDonald's пожаловались на снижение популярности американских брендов

В McDonald's пожаловались на снижение популярности американских брендов - 03.09.2025, ПРАЙМ

В McDonald's пожаловались на снижение популярности американских брендов

Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания McDonald's Крис Кемпчински пожаловался на снижение популярности американских брендов на фоне политики... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T04:09+0300

2025-09-03T04:09+0300

2025-09-03T04:09+0300

ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания McDonald's Крис Кемпчински пожаловался на снижение популярности американских брендов на фоне политики президента США Дональда Трампа. "Аура вокруг Америки немного потускнела", - сказал Кемпчински в интервью телеканалу CNBC, добавив, что компания отслеживает, как потребители по всему миру воспринимают США и бренд McDonald's. При этом он отметил, что на самой сети, которая в августе сообщила о росте чистой прибыли в прошлом полугодии, это изменение в восприятии США не отразилось. Ранее опрос американского исследовательского центра Пью выявил, что рейтинг США упал как минимум в 15 зарубежных странах по сравнению с прошлым годом, в частности, падение на 20 процентных пунктов было зафиксировано в Польше, Канаде, Мексике и Швеции. После возвращения в Белый дом Трамп принялся ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа. Политика Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в следующем году, ранее рассказала агентству Рейтер глава Всемирной торговой организации (ВТО) Оконджо-Ивеала Нгози.

2025

