ЕК предложила Совету ЕС принять соглашения с Меркосур и Мексикой

03.09.2025, ПРАЙМ

Европейская комиссия предлагает Европейскому совету принять соглашения с Меркосур и Мексикой, говорится в пресс-релизе ЕК.

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Европейская комиссия предлагает Европейскому совету принять соглашения с Меркосур и Мексикой, говорится в пресс-релизе ЕК. "Европейская комиссия представила (европейскому – ред.) Совету свои предложения по подписанию Соглашения о партнерстве между ЕС и Меркосур и Модернизированного глобального соглашения между ЕС и Мексикой. Эти знаковые сделки являются важной частью стратегии ЕС по диверсификации своих торговых отношений и укреплению экономических и политических связей с партнерами-единомышленниками по всему миру", - сказала она. В ЕК считают, что эти партнерства создадут экспортные возможности на миллиарды евро для компаний ЕС всех размеров, будут способствовать экономическому росту и конкурентоспособности, создадут сотни тысяч рабочих мест в Европе и будут продвигать интересы и ценности ЕС. "Наши соглашения с Меркосур и Мексикой являются важными вехами в экономическом будущем ЕС. Мы продолжаем диверсифицировать нашу торговлю, развивать новые партнерские отношения и создавать новые возможности для бизнеса. Предприятия ЕС и агропродовольственный сектор ЕС немедленно воспользуются преимуществами снижения тарифов и издержек, способствуя экономическому росту и созданию рабочих мест. ЕС уже является крупнейшим торговым блоком в мире, и эти соглашения укрепят эту позиции", - цитируются в документе слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Президент Франции Эммануэль Макрон в июне потребовал пересмотра соглашения о свободной торговле ЕС и Меркосур, которое в нынешнем виде "убьет сельское хозяйство ЕС". По его словам, ради защиты экологии ЕС запретил аграриям использование ряда пестицидов, но страны Меркосур "находятся совсем на ином уровне в плане регламентаций". С октября 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров и виноделов. К акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и Меркосур. В прошлом году по странам Евросоюза также прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

