Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи соцсети X сообщили о сбое в ее работе - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250903/sotsset-861731043.html
Пользователи соцсети X сообщили о сбое в ее работе
Пользователи соцсети X сообщили о сбое в ее работе - 03.09.2025, ПРАЙМ
Пользователи соцсети X сообщили о сбое в ее работе
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T18:47+0300
2025-09-03T18:47+0300
технологии
сша
великобритания
канада
twitter
downdetector
x corp
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b71fbe43712a5e27106c144af49c7db0.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 18.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - уже свыше 900 сообщений. Также на неполадки указывают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и других стран. Большинство пользователей указывают на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети, а также на проблемы при соединении с сервером, просмотре ленты новостей и входе в учетную запись. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://1prime.ru/20250828/ii-861400979.html
сша
великобритания
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7bd0a3dbdbd1dcbb20523cc4d91e05f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, великобритания, канада, twitter, downdetector, x corp, в мире
Технологии, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА, Twitter, Downdetector, X Corp, В мире
18:47 03.09.2025
 
Пользователи соцсети X сообщили о сбое в ее работе

Downdetector: пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети X

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкCмартфон в руках
Cмартфон в руках - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Cмартфон в руках. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался в районе 18.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - уже свыше 900 сообщений. Также на неполадки указывают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и других стран.
Большинство пользователей указывают на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети, а также на проблемы при соединении с сервером, просмотре ленты новостей и входе в учетную запись.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои
28 августа, 18:21
 
ТехнологииСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯКАНАДАTwitterDowndetectorX CorpВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала