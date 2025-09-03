https://1prime.ru/20250903/sotsset-861731043.html

Пользователи соцсети X сообщили о сбое в ее работе

Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... | 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 18.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - уже свыше 900 сообщений. Также на неполадки указывают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и других стран. Большинство пользователей указывают на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети, а также на проблемы при соединении с сервером, просмотре ленты новостей и входе в учетную запись. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

