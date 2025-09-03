https://1prime.ru/20250903/sotsset-861731043.html
Пользователи соцсети X сообщили о сбое в ее работе
Пользователи соцсети X сообщили о сбое в ее работе - 03.09.2025, ПРАЙМ
Пользователи соцсети X сообщили о сбое в ее работе
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T18:47+0300
2025-09-03T18:47+0300
2025-09-03T18:47+0300
технологии
сша
великобритания
канада
twitter
downdetector
x corp
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b71fbe43712a5e27106c144af49c7db0.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 18.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - уже свыше 900 сообщений. Также на неполадки указывают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и других стран. Большинство пользователей указывают на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети, а также на проблемы при соединении с сервером, просмотре ленты новостей и входе в учетную запись. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://1prime.ru/20250828/ii-861400979.html
сша
великобритания
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7bd0a3dbdbd1dcbb20523cc4d91e05f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, великобритания, канада, twitter, downdetector, x corp, в мире
Технологии, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА, Twitter, Downdetector, X Corp, В мире
Пользователи соцсети X сообщили о сбое в ее работе
Downdetector: пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети X