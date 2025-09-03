Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик спрогнозировал замедление роста ВВП США в 2025 году
Аналитик спрогнозировал замедление роста ВВП США в 2025 году
экономика
сша
федрезерв
сша, федрезерв
Экономика, США, Федрезерв
14:20 03.09.2025
 
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП США в 2025 году замедлятся до 1,8% с прошлогодних 2,8% из-за повышения пошлин и ужесточения иммиграционной политики, при этом Федрезерв вряд ли пойдет на агрессивное снижение учетной ставки и будет отдавать приоритет сдерживанию инфляции, прокомментировал РИА Новости старший аналитик "Эйлер" Барри Эрлих.
"Мы ожидаем замедления роста ВВП до 1,8% в 2025 году, а затем до 2,6% в 2026 году", - прогнозируют аналитики. В прошлом году американская экономика выросла на 2,8%.
В частности, негативное влияние на темпы роста ВВП окажут повышение пошлин и ужесточение иммиграционной политики, а положительное - агрессивная налогово-бюджетная политика, направленная на снижение налогов и дерегулирование.
Учитывая сочетание умеренно высокой инфляции и замедления экономического роста, эксперт полагает, что Федеральная резервная система США в конечном итоге отдаст приоритет инфляции при решениях по монетарной политики.
"Она будет снижать ставки менее агрессивно, чем того требует рынок. Мы ожидаем снижения ставки на 0,5 процентного пункта в сентябре и декабре 2025 года, после чего ФРС возьмет паузу на длительный период. В этом случае конечная ставка цикла смягчения останется на уровне 4%", - заключил Эрлих.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны во втором квартале
28 августа, 15:37
 
