Трамп назвал себя консерватором

ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что считает себя консерватором, но также в спорных ситуациях старается придерживаться здравого смысла, отвечающего интересам его страны. "Я являюсь консерватором, но я также и человек. Я бы сказал так: если бы что-то было консервативным, но плохим для страны с точки зрения здравого смысла, то я бы последовал за здравым смыслом. Я хочу действовать во благо страны" - заявил Трамп в интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу. Американский лидер при этом уточнил, что по его мнению практически всё, что нужно США, включая безопасность и силу, требует консервативного подхода.
