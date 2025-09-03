https://1prime.ru/20250903/status-861689708.html

Госкомпания "Дом.РФ" получила публичный статус

экономика

акции

владимир путин

алексей моисеев

дом.рф

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" в преддверии IPO получил статус публичной компании. Как следует из данных ЕГРЮЛ. госкомпания 2 сентября сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО. Ранее единственный акционер в лице государства утвердил увеличение уставного капитала "Дом.РФ" почти на 40 миллиардов рублей. АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В мае президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ" с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция. Минфин России видит оптимальным проведение первичного публичного размещения акций "Дом.РФ" в ноябре текущего года, говорил в мае замминистра финансов Алексей Моисеев.

