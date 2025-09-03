Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госкомпания "Дом.РФ" получила публичный статус - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/status-861689708.html
Госкомпания "Дом.РФ" получила публичный статус
Госкомпания "Дом.РФ" получила публичный статус - 03.09.2025, ПРАЙМ
Госкомпания "Дом.РФ" получила публичный статус
"Дом.РФ" в преддверии IPO получил статус публичной компании. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T09:49+0300
2025-09-03T09:49+0300
экономика
акции
владимир путин
алексей моисеев
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" в преддверии IPO получил статус публичной компании. Как следует из данных ЕГРЮЛ. госкомпания 2 сентября сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО. Ранее единственный акционер в лице государства утвердил увеличение уставного капитала "Дом.РФ" почти на 40 миллиардов рублей. АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В мае президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ" с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция. Минфин России видит оптимальным проведение первичного публичного размещения акций "Дом.РФ" в ноябре текущего года, говорил в мае замминистра финансов Алексей Моисеев.
https://1prime.ru/20250902/putin-861622631.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_3e2963c1ae3111f8f08ccfc10ae58798.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, владимир путин, алексей моисеев, дом.рф
Экономика, Акции, Владимир Путин, Алексей Моисеев, Дом.РФ
09:49 03.09.2025
 
Госкомпания "Дом.РФ" получила публичный статус

"Дом.РФ" в преддверии IPO получил статус публичной компании

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" в преддверии IPO получил статус публичной компании.
Как следует из данных ЕГРЮЛ. госкомпания 2 сентября сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО.
Ранее единственный акционер в лице государства утвердил увеличение уставного капитала "Дом.РФ" почти на 40 миллиардов рублей.
АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В мае президент России Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) "Дом.РФ" с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция. Минфин России видит оптимальным проведение первичного публичного размещения акций "Дом.РФ" в ноябре текущего года, говорил в мае замминистра финансов Алексей Моисеев.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Глава ВЭБ.РФ заявил о развитии инвестиционного сотрудничества России и КНР
Вчера, 07:30
 
ЭкономикаАкцииВладимир ПутинАлексей МоисеевДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала