Степашин оценил встречу лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил РИА Новости, что Россия совершенно очевидно не находится в изоляции, и назвал трехстороннюю встречу лидеров РФ, Китая и Индии на саммите ШОС "большим уроком".
"Нет, конечно, это очевидно совершенно. Полмира с нами вместе, о чем мы говорим", - сказал он, отвечая на вопрос, находится ли Россия в изоляции с учетом масштабного визита президента России Владимира Путина в Китай.
Перед началом заседания саммита ШОС в Тяньцзине президент РФ кратко пообщался с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем и премьером Индии Нарендрой Моди. Путин сначала побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседания саммита, взявшись за руки. Затем к Путину и Моди присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы.
"Когда на троих по русской традиции собираются Индия, Китай, Россия - это все большой урок на самом деле", - добавил Степашин.
Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие более 20 лидеров стран, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
