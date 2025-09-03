Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции в ФРГ украинца по делу о "Севпотоках" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250903/sud-861708597.html
Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции в ФРГ украинца по делу о "Севпотоках"
Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции в ФРГ украинца по делу о "Севпотоках" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции в ФРГ украинца по делу о "Севпотоках"
Апелляционный суд Болоньи рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:30+0300
2025-09-03T13:30+0300
политика
газ
германия
украина
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/72/763497232_0:184:3872:2362_1920x0_80_0_0_2a4bef24d80c6e5d67554d36c81bf343.jpg
БОЛОНЬЯ, 3 сен – ПРАЙМ. Апелляционный суд Болоньи рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в режиме видеосвязи, заявил журналистам авдокат Никола Канестрини. "Так как Германия разыскивает его за саботаж, а Италия перевела это обвинение в статью о терроризме, его перевели в тюрьму с повышенным уровнем безопасности, откуда он выступит по видеосвязи", - заявил он перед заседанием.
https://1prime.ru/20250822/openonline-861084596.html
германия
украина
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/72/763497232_323:0:3779:2592_1920x0_80_0_0_50785db0230dce8e520dd5e9281badb0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, германия, украина, италия
Политика, Газ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ИТАЛИЯ
13:30 03.09.2025
 
Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции в ФРГ украинца по делу о "Севпотоках"

Суд Болоньи рассмотрит вопрос об экстрадиции украинца по делу о "Севпотоках"

© fotolia.com / Fred%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© fotolia.com / Fred
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БОЛОНЬЯ, 3 сен – ПРАЙМ. Апелляционный суд Болоньи рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в режиме видеосвязи, заявил журналистам авдокат Никола Канестрини.
"Так как Германия разыскивает его за саботаж, а Италия перевела это обвинение в статью о терроризме, его перевели в тюрьму с повышенным уровнем безопасности, откуда он выступит по видеосвязи", - заявил он перед заседанием.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
Стало известно, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Севпотоках"
22 августа, 09:56
 
ПолитикаГазГЕРМАНИЯУКРАИНАИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала