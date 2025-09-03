https://1prime.ru/20250903/sud-861708597.html
Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции в ФРГ украинца по делу о "Севпотоках"
БОЛОНЬЯ, 3 сен – ПРАЙМ. Апелляционный суд Болоньи рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в режиме видеосвязи, заявил журналистам авдокат Никола Канестрини. "Так как Германия разыскивает его за саботаж, а Италия перевела это обвинение в статью о терроризме, его перевели в тюрьму с повышенным уровнем безопасности, откуда он выступит по видеосвязи", - заявил он перед заседанием.
Стало известно, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Севпотоках"