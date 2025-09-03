"Яндекс Такси" выделит 200 миллионов рублей на детские кресла

https://1prime.ru/20250903/taksi-861687368.html
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Такси" до конца этого года выделит порядка 200 миллионов рублей на покупку более пяти тысяч детских кресел для таксопарков-партнеров и бонусы водителям, которые начнут выполнять поездки с детьми, сообщили в пресс-службе "Яндекса". "До конца года "Яндекс Такси" вложит около 200 миллионов рублей в повышение качества и доступности такси для семей с детьми. Для этого компания выделит таксопаркам-партнерам более 5 тысяч детских кресел и бустеров и дополнительные бонусы водителям, которые начнут выполнять поездки с детьми", - говорится в сообщении. Так, новое детское оборудование для автомобилей такси появится в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Петрозаводске, Благовещенске и других городах страны. За счет этого такси для семей должно стать доступнее, а время поиска и ожидания подходящей машины – сократиться. Например, в Москве уже каждая четвертая машина такси будет оборудована для перевозок детей, добавили в пресс-службе. "Сейчас поездки с детьми в сервисе можно осуществлять в тарифе "Детский" более чем в 360 городах России или в любом другом тарифе, выбрав предварительно опцию "Детское кресло" или "Свое кресло". Всего с января 2025 года в Яндекс Такси совершено 48,5 миллиона поездок с детьми. А число активных водителей с креслами и бустерами к началу школьного сезона выросло на 34% за прошедший год", - отметили в "Яндексе".
