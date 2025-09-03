Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. | 03.09.2025, ПРАЙМ
политика
россия
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
владимир путин
ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы месте смотреть военный парад. "Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и "крови", которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика... Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Си Цзиньпин, выступая на военном параде в Пекине, не упомянул США, но поблагодарил все страны за вклад в победу. При этом во вторник Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
россия, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора"

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы месте смотреть военный парад.
"Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и "крови", которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика... Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Си Цзиньпин, выступая на военном параде в Пекине, не упомянул США, но поблагодарил все страны за вклад в победу.
При этом во вторник Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен
