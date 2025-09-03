https://1prime.ru/20250903/trutnev-861673647.html

Трутнев: развитие Дальнего Востока продолжается вопреки санкциям

2025-09-03T00:16+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Развитие Дальнего Востока продолжается вопреки введенным против РФ санкциям, это доказывает, что у недружественных стран не получится помешать России, заявил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. Трутнев напомнил, что с использованием механизмов государственной поддержки на Дальнем Востоке инициировано более 2,8 тысячи новых инвестпроектов стоимостью 10,6 триллиона рублей, введено 944 предприятия, создано более 170 тысяч рабочих мест "Ситуация на Руси достаточно напряженная - большое количество не очень хороших окружающих нас стран объявили нам санкции, стараются затормозить наш экономический рост. Вот то, что сейчас я вам докладываю, вообще-то, сказать честно, это вопреки. То есть - это прямое доказательство им, что ничего у них не получится", - сказал Трутнев журналистам. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

