Трутнев оценил объем инвестиций в проекты на Дальнем Востоке

2025-09-03T01:16+0300
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Объем вложенных в создание проектов на Дальнем Востоке инвестиций в 34,4 раза превышает размер выделенной государством поддержки, сообщил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета форума Юрий Трутнев. Анализируя эффективность усилий по развитию Дальнего Востока, в том числе ежегодное проведение ВЭФ, он напомнил о построенных по поручению президента России Владимира Путина газоперерабатывающем и газохимическим комплексах в Амурской области. По его словам, это "почти новые города", где люди будут жить и работать. "И это совершенно другая экономика Дальнего Востока. Потому что у нас бюджетный мультипликатор, то есть количество денег, которое мы получили в виде инвестиций проектов, в 34 раза больше объема господдержки. Это что значит? Это значит, на 1 рубль из государственного бюджета мы получили 34 рубля частных инвестиций, точнее, 34,4 рубля", - сказал Трутнев журналистам, отметил, что больше нигде в России нет таких показателей. При этом вице-премьер не ставит эти достижения в заслугу себе и коллегам. Он отметил, что на Дальнем Востоке, с одной стороны, созданы экономические условия, которые позволили осуществить создание новых проектов, с другой стороны, произошедшие изменения - плоды труда жителей дальневосточных регионов. "Это связано с замечательным, самоотверженным трудом людей. Потому что я на большинстве этих проектов был, и не один раз. Я, например, помню картинку Удокана: это горы, там снег лежал среди лета… Это же огромный труд в сложнейших условиях. И это относится практически ко всем проектам. Поэтому именно работа людей, именно их труд привел к качественному изменению облика Дальнего Востока", - уточнил Трутнев. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
