https://1prime.ru/20250903/trutnev-861676449.html

Трутнев рассказал об интересе стран АТР к созданию МТОР на Дальнем Востоке

Трутнев рассказал об интересе стран АТР к созданию МТОР на Дальнем Востоке - 03.09.2025, ПРАЙМ

Трутнев рассказал об интересе стран АТР к созданию МТОР на Дальнем Востоке

Наибольший интерес режим международных территорий опережающего развития (МТОР), которые с 2026 года начнут создавать на Дальнем Востоке, вызовет у государств... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T02:17+0300

2025-09-03T02:17+0300

2025-09-03T02:17+0300

экономика

россия

дальний восток

рф

азиатско-тихоокеанский регион

юрий трутнев

владимир путин

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861676449.jpg?1756855032

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Наибольший интерес режим международных территорий опережающего развития (МТОР), которые с 2026 года начнут создавать на Дальнем Востоке, вызовет у государств Азиатско-Тихоокеанского региона, но Россия готова работать со всеми странами, сообщил в преддверии Восточного экономического форума вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. "А мы же, знаете, люди страшно гостеприимные, поэтому мы всех примем - мы действительно готовы (в рамках МТОР – ред.) работать со всеми странами. Прекрасно понимаем, что сегодня наибольший интерес наши оболочки вызовут у наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Трутнев журналистам. В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. Резидентом МТОР сможет стать новое российское юрлицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое зарегистрировано на этой территории, заключило соглашение об осуществлении деятельности на ней и включено в реестр таких резидентов. В течение 15 лет с даты включения в реестр резидентов любой территории опережающего развития таким лицам гарантируется неухудшение условий их деятельности. Но эта норма будет распространяться лишь на тех, кто заключил соглашение после вступления закона в силу. Инвестпроекты резидентов МТОР должны будут предусматривать капитальные вложения в объеме не менее 500 миллионов рублей и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью или выполнение работ (оказание услуг), виды которых определит правительство РФ. Причем такой проект должен быть согласован с президиумом правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. А информация о согласовании инвестпроекта с капвложениями свыше 10 миллиардов рублей должна будет направляться управляющей компанией МТОР в Минфин России. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

рф

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, рф, азиатско-тихоокеанский регион, юрий трутнев, владимир путин, минфин рф, минфин