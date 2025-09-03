https://1prime.ru/20250903/trutnev-861676766.html

Трутнев рассказал о переговорах с Китаем по режиму на Большом Уссурийском

2025-09-03T02:17+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Российская сторона ведет переговоры с Китаем по созданию особого преференциального режима на острове Большом Уссурийском, уже есть подписанные соответствующие документы, сообщил в преддверии Восточного экономического форума вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. О необходимости разработки новой системы преференций для острова Большой Уссурийский Трутнев заявил в мае во время рабочей поездки в Хабаровский край. В июле губернатор края Дмитрий Демешин сообщал, что на острове планируется создать международную территорию опережающего развития (МТОР). "Руки просто чешутся. Ведь есть остров, который отнесен к юрисдикции двух государств - уникальная совершенно история. Мы можем там с учетом значительного объема наших отношений с Китаем создать режим как раз максимально комфортный для наших соседей… Единственное, что эти вещи же не делаются с одной стороны. Так не получится. Мы не сможем создать никакой режим отдельный на острове Большой Уссурийский, если подробно, детально не обсудим это не только с руководством Китая, но и с компаниями, вот это надо построить вместе. Мы эти усилия делаем, переговоры ведем, я знаю, что есть уже подписанные документы, но надо дотянуть их", - сказал Трутнев журналистам в ответ на вопрос, планируется ли в перспективе создать на территории острова МТОР или все-таки создать уникальный префрежим. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

россия, бизнес, китай, амур, рф, юрий трутнев