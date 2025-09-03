Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ 12 сентября может снизить ключевую ставку до 16% - 03.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ 12 сентября может снизить ключевую ставку до 16%
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России на ближайшем заседании по ключевой ставке 12 сентября может снизить ее до 16% с текущих 18%, при этом до конца года она может опуститься еще раз, на 1 процентный пункт, или остаться на прежнем уровне, заявила в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. "Мы не поддерживаем прогнозы о резком снижении ключевой ставки. На ближайшем заседании мы ожидаем снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 16%", - сообщили Григорьева. Она также отметила, что до конца этого года регулятор может либо еще раз снизить ставку, на 1 процентный пункт - до 15%, либо взять паузу. "В дальнейшем ставка может быть снижена до 14% в начале 2026 года, а затем до 12% и на этом уровне она будет находиться со второго квартала и до конца года. И уже в первой половине 2027 года можно ожидать "ключ" на уровне 10%", - заключила гендиректор НРА. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%. Регулятор в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 сентября в 11.00 мск.
01:01 03.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России на ближайшем заседании по ключевой ставке 12 сентября может снизить ее до 16% с текущих 18%, при этом до конца года она может опуститься еще раз, на 1 процентный пункт, или остаться на прежнем уровне, заявила в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
"Мы не поддерживаем прогнозы о резком снижении ключевой ставки. На ближайшем заседании мы ожидаем снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 16%", - сообщили Григорьева.
Она также отметила, что до конца этого года регулятор может либо еще раз снизить ставку, на 1 процентный пункт - до 15%, либо взять паузу.
"В дальнейшем ставка может быть снижена до 14% в начале 2026 года, а затем до 12% и на этом уровне она будет находиться со второго квартала и до конца года. И уже в первой половине 2027 года можно ожидать "ключ" на уровне 10%", - заключила гендиректор НРА.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%.
Регулятор в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 сентября в 11.00 мск.
 
