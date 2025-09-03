https://1prime.ru/20250903/tsb-861681596.html

ЦБ: "народные облигации" могут вовлекать население в дела регионов

ЦБ: "народные облигации" могут вовлекать население в дела регионов - 03.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ: "народные облигации" могут вовлекать население в дела регионов

Инструмент "народных облигаций" может выступать переходным звеном между банковскими вкладами и рынком ценных бумаг, а также вовлекать население в дела... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T05:58+0300

2025-09-03T05:58+0300

2025-09-03T05:58+0300

финансы

банки

рынок

рф

арктика

дальний восток

банк россия

банк россии

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861681596.jpg?1756868325

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Инструмент "народных облигаций" может выступать переходным звеном между банковскими вкладами и рынком ценных бумаг, а также вовлекать население в дела региональных эмитентов, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Ранее на полях Восточного экономического форума Московская биржа и Минвостокразвития России подписали соглашение о сотрудничестве при выпуске субъектами РФ Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики народных облигаций. Особенность таких облигаций заключается в том, что их могут купить только физические лица — они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка. "Мы поддерживаем такого рода инструменты и видим в этом определенное переходное звено между рынком ценных бумаг и рынком традиционных банковских вкладов", - сказал Гузнов. "Этот инструмент в том числе позволяет населению видеть, что мир финансов не сосредоточен только в таких продуктах. Именно массовому инвестору, а не инвестору, который обладает квалификацией, ресурсами, и который с удовольствием идет в очень высокорискованные продукты", - считает он. "Со многих точек зрения этот инструмент полезен, и мне очень глубоко, по-человечески симпатично то, что этот инструмент полезен именно для населения как способ вовлечения населения в дела регионов. Это здорово", - добавил Гузнов. Тем временем возможность покупки "народных облигаций" появилась на "Финуслугах" - финансовом маркетплейсе, созданном Московской биржей, - ещё в 2021 году. Для покупки народных облигаций на "Финуслугах" не требуется брокерский счет: все сделки проходят напрямую между физическим лицом и эмитентом. И по сообщению торговой площадки, там в скором времени появятся и народные облигации субъектов РФ Дальнего Востока и Арктики. В текущем году выпуск народных облигаций общим объемом около 2,2 миллиарда рублей на "Финуслугах" рассматривают Амурская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, а также город Якутск. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

рф

арктика

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рынок, рф, арктика, дальний восток, банк россия, банк россии, минвостокразвития