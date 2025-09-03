https://1prime.ru/20250903/tsb-861718399.html

ЦБ рассказал о росте сборов по автострахованию в России

ЦБ рассказал о росте сборов по автострахованию в России - 03.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал о росте сборов по автострахованию в России

Сборы по автострахованию в России выросли в первом полугодии текущего года, несмотря на снижение продаж новых автомобилей, говорится в опубликованном Банком... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T15:46+0300

2025-09-03T15:46+0300

2025-09-03T15:46+0300

банк россии

бизнес

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Сборы по автострахованию в России выросли в первом полугодии текущего года, несмотря на снижение продаж новых автомобилей, говорится в опубликованном Банком России обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков. "В январе-июне 2025 года обычные автомобилисты оформили 17,9 млн классических полисов ОСАГО на личные легковые автомобили, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Также увеличилось количество договоров автокаско с гражданами — почти на 5%", – сообщает регулятор. "Рост сборов в автостраховании в первом полугодии 2025 года произошел, несмотря на снижение продаж новых автомобилей и выданных автокредитов на фоне снижения спроса в связи с повышением утилизационного сбора и предложения из-за увеличения ставок по кредитам и изменения макронадбавок", - отмечается в документе. Увеличению сегмента страхования автокаско, по данным ЦБ, способствовало расширение спроса со стороны граждан на страхование подержанных автомобилей. Взносы по страхованию автокаско во втором квартале текущего года выросли на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 79 миллиардов рублей. Объем взносов за первое полугодие достиг 149,6 миллиарда рублей. "Прирост взносов обеспечили физические лица, что компенсировало спад взносов по договорам, заключенным с юридическими лицами", - отмечает ЦБ. Средняя страховая премия по договорам с физическими лицами оставалась невысокой - 20,3 тысячи рублей, что, по мнению регулятора, свидетельствует о сохранении популярности недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой. Объемы выплат по автокаско за первое полугодие текущего года выросли почти в 1,5 раза. "Этому способствовало изменение стоимости ремонта на фоне удорожания автозапчастей, а также рост количества страховых выплат вслед за увеличением числа заключенных ранее договоров", - объясняет ЦБ. Объем взносов по ОСАГО по итогам второго квартала вырос на 0,7% - до 82,6 миллиарда рублей, а по итогам первого полугодия текущего года составил 156,5 миллиарда рублей. Рост также произошел за счет взносов, полученных от физических лиц. Число заключенных договоров ОСАГО, включая краткосрочные, в первом полугодии 2025 года увеличилось на 11,7%. За этот период было заключено 21,3 миллиона классических договоров ОСАГО (с обычной продолжительностью), из которых 17,9 миллиона приходится на обычных автомобилистов, а еще 2,2 миллиона – это краткосрочные полисы средней продолжительностью 2,7 дня, которые в основном приобретают таксисты.

https://1prime.ru/20250903/rynok-861718001.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы